PP y Vox tumban un pleno extraordinario en la Asamblea de Extremadura para el control del gobierno en funciones

La mayoría del PP y Vox en la Asamblea de Extremadura ha tumbado la celebración de un pleno extraordinario para el control del Gobierno en funciones, cuando se cumplen ya tres meses de la celebración de elecciones y tras una investidura fallida que mantiene abierta la interinidad. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, había solicitado la sesión para tratar asuntos como la convocatoria de oposiciones docentes o los efectos de la guerra de Irán.

"No ven necesario dar explicaciones porque solo les importan los sillones que se están repartiendo, no con mucha prisa porque tienen asegurado el sueldo a fin de mes", ha criticado De Miguel. En la misma línea se ha expresado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, para quien un gobierno que no se somete a fiscalización parlamentaria es "un gobierno que tiene mucho que ocultar".

Asamblea "amordazada"

En una rueda de prensa recogida por la agencia Efe, De Miguel ha lamentado que la Asamblea de Extremadura permanezca "amordazada" desde su disolución hace cinco meses por la convocatoria de anticipada de elecciones, que "no ha servido para nada más que para complicar la situación de gobernabilidad de esta tierra y la vida de muchos extremeños".

La líder de Unidas ha justificado su petición de celebrar un pleno de control al Gobierno en funciones en el Estatuto de Autonomía y ha censurado que PP y Vox vean "innecesario" que se exijan a la Junta medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán o compensar los daños por las borrascas.

Decreto contra el bloqueo

A ello se suma la necesidad de dar explicaciones sobre el "grave incendio" que afectó a la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz y la aprobación de un decreto "anticonstitucional" para "dar funciones a un gobierno en funciones", un texto que además ampara una convocatoria de oposiciones docentes que es "ilegal". "Un esperpento jurídico que sonroja a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de leyes", ha afirmado.

Ante la negativa de PP y Vox a debatir estas cuestiones, Irene De Miguel se ha preguntado si aporta algo a la vida de los extremeños el "sainete" en el que están inmersos estos dos partidos a la espera de que Santiago Abascal "se baje del caballo y les diga lo que tienen que hacer", porque "aquí no pintan nada".

"Algo que ocultar"

En la misma línea, el portavoz del Grupo Socialista, José María Vergeles. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces,ha criticado que María Guardiola "haya decidido estar en funciones para trabajar y, sin embargo, tener plenas facultades para seguir con los pactos oscuros y para secuestrar a la Asamblea de Extremadura durante más de cinco meses", lo que ha considerado un "atropello" a la democracia con el silencio del presidente de la Cámara, Manuel Naharro.

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Vergeles ha reiterado que Guardiola "tiene bloqueada esta tierra por su capricho, por su soberbia y por su falta de autonomía en las decisiones", además de lamentar que solo le rinda cuentas a la sedes estatales de su partido y el de Santiago Abascal. Así, ha instado a la presidencia en fuciones a anunciar los acuerdos del Consejo de Gobierno que tiene cerrados con Vox "cuanto antes", ya que, de lo contrario, el PSOE extremeño, de no haber acuerdo para la gobernabilidad la próxima semana, registrará también una solicitud de pleno extraordinario.