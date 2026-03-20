La primera promoción de mujeres extremeñas que “rompen” tendrá relevo con una segunda convocatoria ya abierta

La primera edición de 'The Break Extremadura' ha llegado a su fin con la presentación de 13 proyectos liderados por mujeres emprendedoras, en una iniciativa que ya tiene continuidad asegurada con una segunda convocatoria en marcha y más de 90 inscritas. El programa, impulsado por la Junta de Extremadura en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha reunido a participantes interesadas en desarrollar iniciativas en ámbitos como la digitalización, la energía, la agroalimentación, la salud o el turismo inteligente. De las 50 mujeres que iniciaron el proceso, 15 fueron seleccionadas y 13 han completado el itinerario formativo.

Durante la jornada final celebrada en Cáceres, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha felicitado a las participantes y ha subrayado que el Ejecutivo extremeño, ahora en funciones, "apoya el emprendimiento femenino con herramientas adaptadas, no solo impulsamos proyectos, creamos comunidad, redes y referentes".

Segunda edición en marcha

La iniciativa tendrá continuidad con una segunda edición, que se desarrollará del 7 de mayo al 31 de octubre de 2026 y volverá a ofrecer 15 plazas. En la actualidad, el programa ya cuenta con más de 90 mujeres inscritas, con el plazo abierto hasta el 27 de marzo.

Santamaría ha destacado que "los datos hablan por sí solos", en referencia a la acogida del programa, que cuenta con un presupuesto de 360.000 euros para dos ediciones.

Proyección internacional

Uno de los elementos diferenciales de 'The Break Extremadura' ha sido su dimensión internacional. Las participantes han completado un proceso de formación y mentorización durante cuatro meses, al que se ha sumado una estancia de dos semanas en Viena para conocer otros ecosistemas emprendedores europeos.

"Abrir puertas fuera es una palanca real para ampliar vuestra visión, conectar redes y acelerar oportunidades", ha señalado el consejero.

Más liderazgo femenino

El consejero ha puesto en valor la evolución del emprendimiento femenino en la región. Según ha indicado, la tasa ha alcanzado las 12 emprendedoras por cada 100 trabajadores. Extremadura cuenta actualmente con cerca de 28.000 mujeres autónomas, el mejor dato en un mes de febrero, tras un incremento de 455 en el último año. Además, siete de cada diez nuevos autónomos son mujeres.

A esto se suma el crecimiento del liderazgo femenino en puestos de responsabilidad. "Crece vuestra posición de liderazgo", ha afirmado Santamaría, detallando que el número de mujeres directoras y gerentes ha pasado de 2.100 a 4.700 en dos años, lo que supone un aumento del 123%.

"Hoy es un día para reconocer el trabajo, vuestro trabajo y para mirar hacia adelante", ha concluido, al tiempo que ha reafirmado el compromiso de la Junta para seguir impulsando el emprendimiento femenino en Extremadura.