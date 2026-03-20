El SES reprograma tres operaciones en Plasencia, Cáceres y Badajoz por falta de sangre

La falta de sangre de algunos grupos en Extremadura ha obligado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a reprogramar tres intervenciones previstas para la próxima semana en hospitales de Plasencia, Cáceres y Badajoz.

El ajuste, que afecta a tres de las principales áreas sanitarias de la región, responde a la necesidad de garantizar disponibilidad de sangre en procedimientos quirúrgicos. Según ha señalado el organismo, la medida se debe al descenso de reservas pero no ha supuesto la suspensión de ninguna intervención.

Llamamiento urgente a donantes

La situación ha llevado al Banco de Sangre de Extremadura a pedir donaciones de forma urgente, especialmente de los grupos 0 negativo y 0 positivo, claves en situaciones de emergencia.

Las extracciones pueden realizarse tanto en los hospitales como en la sede de Mérida o en las unidades móviles que recorren la comunidad.

Unidades móviles por la región

Estas unidades continúan su recorrido para facilitar la donación en distintas localidades. Este viernes están operativas en Villafranca de los Barros, Villagonzalo y Villar del Rey.

El sábado repetirán en Villafranca y se desplazarán también a Alange, mientras que el lunes la ruta seguirá por Piornal, Fuentes de León y Lobón.

Quién puede donar

Puede hacerlo cualquier persona sana de entre 18 y 65 años y con un peso mínimo de 50 kilos. Quedan excluidas personas con anemia, embarazadas o en periodo de lactancia, así como quienes tengan antecedentes de determinadas enfermedades, como hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que están tomando determinados fármacos, entre otros.

El Banco de Sangre coordina todo el proceso en la región, desde la captación de donantes hasta el reparto en hospitales y centros de salud.

Por qué falta sangre ahora

Detrás de este descenso suelen coincidir varios factores: menor afluencia de donantes en determinados periodos, aumento de la actividad hospitalaria o picos de demanda imprevistos.

Fuentes sanitarias recuerdan que las reservas de sangre son limitadas y tienen una caducidad corta, lo que obliga a mantener un flujo constante de donaciones durante todo el año. En concreto, los hematíes tienen un período máximo de conservación que puede llegar a 42 días, las plaquetas suelen conservarse hasta 5 días y el plasma fresco se almacena congelado durante bastante más tiempo.

En la práctica hospitalaria, el grupo 0 —especialmente el negativo— es clave porque puede transfundirse en emergencias sin conocer el grupo del paciente. Por eso, cualquier descenso en sus reservas se nota antes que en otros.