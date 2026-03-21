La entrada masiva de carne australiana amenaza al ovino extremeño: "Nos van a barrer del mercado"

El parece que inminente acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia ha encendido todas las alarmas en el sector ovino. La preocupación es especialmente notable en Extremadura, principal potencia productora de corderos de España, con alrededor del 30% del total nacional. Porque si la región tiene el liderazgo en el ámbito español, el país de las antípodas es un gigante a escala mundial dentro del ovino.

Ovejas merinas. / Silvia Sánchez Fernández

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, iniciará el próximo lunes una visita de tres días a Australia, durante la que se reunirá con el primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, con la expectativa de poder culminar las negociaciones del pacto.

Raúl Muñiz, presidente de Interovic (la interprofesional de los sectores ovino y caprino de carne), explica que actualmente la Unión Europea ya importa desde allí unas 5.851 toneladas de estas carnes, contingente que, en «el marco de las negociaciones comerciales, Australia está planteando ampliar hasta 67.000 toneladas, lo que supondría multiplicar por once el acceso actual al mercado europeo y poner en grave riesgo la producción ovina y caprina de Europa».

España, líder en la UE

Dentro de la UE, España encabeza la producción de esta carne. «Nos hemos quedado solos ante una negociación que se está llevando en secreto por parte de la Comisión Europea y en la que somos el sector más afectado», insiste el también director técnico de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) extremeñas Corderex (Cordero de Extremadura) y Cabrito de Extremadura. Aunque no sería el único perjudicado por un pacto que, matiza, también tendría efectos perniciosos sobre el vacuno europeo.

Un gigante del sector

Australia no es un referente cualquiera en la cría de ovejas: es el principal productor internacional de carne de cordero, «con mucha diferencia respecto al segundo», y concentra «el 40%» del total mundial. «Tiene copados los grandes mercados», aduce. Y aunque «los principales países consumidores, como China y Estados Unidos, se abastecen» ya de este miembro de la Commonwealth, lo que buscan ahora, avanza Muñiz, es «adquirir más mercados para tener mayor diversificación en sus ventas», y que estas sean «a un mejor precio». «A nosotros nos barren, porque además venderían en las épocas en que más consumo de cordero hay», pronostica.

Para Australia, el ovino es un sector estratégico del medio rural y de la exportación agroalimentaria. Históricamente se ha asociado sobre todo a la lana, pero desde hace unos años la carne ya supera a este subproducto textil en valor.

Carne de cordero. / Marta Jordi

Con la cabaña ovina más importante del país, Extremadura sacrifica anualmente unos 250.000 corderos, pero muchos otros criados en la región acaban yendo a cebaderos o mataderos de otros territorios.

Mucho en juego

Como para la producción del resto del país, para la extremeña está en juego tanto el mercado nacional como las exportaciones que se envían a Francia, Italia o Alemania. «En el momento en que entre el cordero australiano en el mercado de la Unión Europea, bajarán los precios de forma drástica y nos van a hacer menos competitivos», prevé.

Corderos de Corderex. / El Periódico Extremadura

Cada año, en las explotaciones de la isla continente nacen «millones y millones de corderos», que se transforman luego «en unas industrias brutales. Es como si intentáramos competir fabricando coches con China», compara. Del lado contrario, indica, «ellos son treinta millones de habitantes, y no sé muy bien qué les vamos a vender allí». «A nuestra ganadería, que está bastante vapuleada ya, la UE nos está metiendo otro gol por la escuadra», remacha.

La raza merina, paradójicamente originaria de la península Ibérica, es claramente la dominante en Australia en la producción lanera; en la cárnica, han ganado peso otras razas y los cruces, de manera que la merina ya no tiene el mismo predominio absoluto que tuvo tradicionalmente.

Otro tipo de cordero

Aunque el presidente de esta interprofesional española reconoce que son «muy competitivos» y «muy profesionales», puntualiza también que los australianos comercializan «otro tipo de cordero», al que «el consumidor europeo y, en especial, el español, no está acostumbrado». Se trata de un cordero que «sabe muy fuerte, es de hierba, con mucha grasa, y esa clase de carne a nosotros no nos gusta por nuestra cultura gastronómica». Por eso, como efecto adicional, considera que, a medio plazo, esta apertura comercial puede llevar a que el consumo de cordero, ya en retroceso en la UE, se resienta todavía más, porque «el día de mañana» el cliente europeo «va a decir que no le gusta» esta carne.

Pero, mientras tanto, arguye, el hecho de que el australiano «sea otra clase de cordero, mucho mayor y de más peso» les permite ser más competitivos en precio. Llega al mercado con un coste estimado de entre 6,5 y 7 euros por kilogramo canal, mientras que el precio medio europeo se sitúa en torno a 9 euros. Esta diferencia, cercana al 30%, puede tener un impacto directo en la rentabilidad de las explotaciones europeas. Y que tenga que venir desde unos 20.000 kilómetros tampoco es un hándicap excesivo, «porque ellos tienen una técnica de refrigeración que les proporciona 90 días de vida útil, con 30 días de desplazamiento para acá». De la misma forma, este mayor tamaño hace posible ofrecer «muchos más formatos de corte» que con el producto nacional no son viables, lo que les abre las puertas del canal Horeca (hostelería y restauración).

Papel ambiental y social

Por otro lado, Muñiz critica que desde instancias europeas «a nosotros nos piden cuestiones casi incumplibles, que nos incrementan mucho los costes, y luego metemos producciones de fuera, a las que ni por asomo pedimos los mismos requisitos».

Un pastor conduce un rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Badajoz. / Silvia Sánchez Fernández

En esta misma línea, subraya el papel que la ganadería extensiva de ovino y caprino cumple más allá de la producción de alimentos, contribuyendo al mantenimiento del paisaje, ayudando a prevenir incendios forestales, favoreciendo la biodiversidad y sosteniendo la actividad económica en numerosos municipios rurales. A eso contrapone «la huella de carbono que conlleva traer un kilo de carne que viene de la otra punta del mundo, de nuestras antípodas. Esto no tiene sentido ninguno».