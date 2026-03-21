Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el listado de los 160 municipios extremeños que se beneficiarán de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar los daños causados por las borrascas de este invierno. En concreto, se trata de 63 localidades de la provincia de Badajoz y 97 de Cáceres.

Según recoge la resolución, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha establecido que las subvenciones a entidades locales cubrirán el 100% del coste de las actuaciones en los municipios incluidos en el anexo. Estas ayudas se destinarán a reparar daños en infraestructuras municipales, red viaria y sistemas de saneamiento y depuración de agua.

Fotogalería | Así ha quedado Badajoz tras la subida del caudal del río Guadiana. / Santi García

Además, el Ejecutivo ha previsto la posibilidad de anticipar hasta el 100% de la ayuda máxima, con el objetivo de agilizar la recuperación de los territorios más afectados. Para aquellos municipios con menor impacto, las ayudas cubrirán el 50% de los costes de reparación o reconstrucción.

La resolución se basa en la propuesta de la Comisión de Evaluación de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía y Extremadura, teniendo en cuenta factores como la situación financiera de los municipios o la necesidad de evacuaciones.

El Gobierno defiende que los criterios aplicados han sido “objetivos y transparentes” y abre la puerta a incorporar nuevos municipios o zonas una vez se evalúe la magnitud definitiva de los daños.

Ayudas para particulares y empresas

Junto a estas medidas, los afectados podrán acceder a otras ayudas del Ministerio del Interior por daños personales, en viviendas, enseres o negocios, así como por desalojos.

En paralelo, la Agencia Tributaria ha habilitado ayudas específicas para autónomos y empresas de sectores como el comercio, la restauración y el hospedaje, que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros, en función del volumen de operaciones. Para personas físicas, las ayudas ascienden a 5.000 euros.

Estas cuantías están exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, además de ser inembargables.

Javier Cintas

Nuevo plazo para localidades no incluidas

La resolución también contempla un mecanismo para los territorios que, pese a haber sufrido daños, no figuran en el listado. En estos casos, se ha abierto un plazo de un mes para solicitar ayudas ordinarias al amparo del Real Decreto 307/2005.

El Ejecutivo ha subrayado que el objetivo es garantizar que ningún municipio afectado quede sin cobertura, en un contexto marcado por uno de los episodios meteorológicos más intensos del invierno en la región.

Listado de municipios afectados

Provincia de Badajoz:

Acedera

Alange

La Albuera

Alconchel

Almendral

Arroyo de San Serván

Barcarrota

Benquerencia de la Serena

Berlanga

Bienvenida

Bodonal de la Sierra

Burguillos del Cerro

Cabeza la Vaca

Castilblanco

La Codosera

Don Benito

Esparragosa de la Serena

Esparragosa de Lares

Fuente del Arco

La Garrovilla

Herrera del Duque

Higuera la Real

Jerez de los Caballeros

La Lapa

Magacela

Medellín

Mirandilla

Montemolín

Nogales

Orellana la Vieja

Puebla de la Calzada

Quintana de la Serena

Rena

Ribera del Fresno

San Pedro de Mérida

Santa Amalia

Siruela

Táliga

Tamurejo

Torre de Miguel Sesmero

Torremayor

Valencia de las Torres

Valencia del Ventoso

Valverde de Leganés

Valverde de Mérida

Valle de Matamoros

Valle de Santa Ana

Villagonzalo

Villanueva de la Serena

Villanueva del Fresno

Villarta de los Montes

Zarza-Capilla

La Zarza

Valdelacalzada

Provincia de Cáceres: