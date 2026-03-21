Extremadura pierde mil donaciones de sangre en lo que va de año y ya pospone operaciones por falta de relevo joven

Desde el inicio del año, el Banco Regional de Sangre de Extremadura ha registrado un descenso de más de un millar de donaciones, una caída que ha obligado a reprogramar tres operaciones en Plasencia, Cáceres y Badajoz por la falta de reservas. Si bien las intervenciones pospuestas son las de carácter no urgente, el centro de transfusiones apunta a un problema de fondo en la región, marcada por el envejecimiento y la escasa incorporación de jóvenes al sistema de donación.

Según ha explicado el responsable del Área de Promoción, Álvaro Vaquero, en enero y febrero se han contabilizado 900 donaciones menos respecto a 2025, a las que se suman unas 200 bolsas menos en lo que va de marzo en relación a las previsiones del centro.

Esta reducción ya tiene impacto en el sistema sanitario, aunque Vaquero insiste en que hay reservas suficientes para tratamientos y urgencias. Sin embargo, la falta de donantes habituales ha provocado que "se pospongan las operaciones que pueden esperar, antes de comprometer la atención esencial".

Urgencia en grupos 0 negativo y 0 positivo

El llamamiento es especialmente urgente para los grupos 0 negativo y 0 positivo, cuyas reservas han caído de forma más acusada.

En el caso del 0 negativo, su importancia es crítica: solo lo posee un 6% de la población, pero es el grupo universal que se utiliza en situaciones de emergencia cuando no hay tiempo para pruebas de compatibilidad. "Es la primera sangre que se pone ante una urgencia", ha recordado Vaquero.

Por su parte, el 0 positivo, el más frecuente —presente en un 36% de la población—, también ha visto reducido su nivel de donaciones, lo que evidencia una menor participación general.

Donaciones por debajo de lo necesario

Más allá del descenso puntual, Vaquero ha subrayado que "a la gente joven le cuesta mucho acercarse a donar y dar ese primer paso", un problema se verá agravado con el tiempo si no hay relevo generacional. A corto plazo, no obstante, la situación puede estabilizarse si los donantes habituales acuden en los próximos días.

El sistema sanitario extremeño necesita unas 180 donaciones diarias de lunes a viernes para funcionar con normalidad. Sin embargo, antes del llamamiento urgente que realizó el miércoles el Banco de Sangre, las cifras se situaban entre 120 y 150 donaciones al día, claramente por debajo de ese umbral.

Caducidad corta

Vaquero remarca que lo más importante es la donación regular, puesto que tienen una caducidad corta. Con cada una de ellas se recogen 450 mililitros de sagre, que se divide en tres componentes: plasma, plaquetas y hematíes, con distinta duración. El plasma puede conservarse años congelado, los hematíes duran alrededor de un mes y las plaquetas apenas cinco días.

Este último componente es especialmente crítico, ya que para obtener una bolsa de plaquetas se necesitan entre cuatro y cinco donantes, lo que aumenta la dependencia de un flujo constante de donaciones.

Llamamiento a los jóvenes

Ante esta situación, el Banco de Sangre insiste en la necesidad de atraer a nuevos donantes, especialmente entre los jóvenes. "No cuesta nada, es un proceso sencillo y no duele", ha subrayado Vaquero, quien ha recordado que cada donación puede salvar hasta tres vidas.

El reto, en una región con una de las poblaciones más envejecidas del país, pasa por garantizar ese relevo generacional que permita sostener el sistema a medio y largo plazo.

Quién puede donar

Puede hacerlo cualquier persona sana de entre 18 y 65 años y con un peso mínimo de 50 kilos. Quedan excluidas personas con anemia, embarazadas o en periodo de lactancia, así como quienes tengan antecedentes de determinadas enfermedades, como hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que están tomando determinados fármacos, entre otros.

El Banco de Sangre coordina todo el proceso en la región, desde la captación de donantes hasta el reparto en hospitales y centros de salud.

Dónde donar

Las extracciones pueden realizarse tanto en los hospitales como en la sede de Mérida o en las unidades móviles que recorren la comunidad. Estas unidades continúan su recorrido para facilitar la donación en distintas localidades. Este sábado están operativas en Villafranca y se desplazarán también a Alange, mientras que el lunes la ruta seguirá por Piornal, Fuentes de León y Lobón.