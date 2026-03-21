Extremadura se suma a las fechas de Selectividad de la mayoría de comunidades: ojo a la expresión escrita

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 ya tiene calendario definido y Extremadura se sitúa en el bloque mayoritario de comunidades que celebrarán los exámenes los días 2, 3 y 4 de junio, en línea con gran parte del territorio nacional. La convocatoria extraordinaria, por su parte, tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

La región se alinea así con autonomías como Andalucía, Castilla y León, Galicia o la Comunidad Valenciana en un intento de armonizar el acceso a la universidad en España, una de las principales demandas del sistema educativo en los últimos años.

Aunque la mayoría de comunidades compartirán fechas, el mapa no será completamente uniforme. Castilla-La Mancha retrasa sus exámenes al 8, 9 y 10 de junio, mientras que Cataluña los fija entre el 9 y el 11 de junio. Además, algunos territorios amplían días: Madrid añade el 1 de junio y Canarias también incluye el 5 de junio dentro de su convocatoria ordinaria.

Más peso a la corrección lingüística

Una de las principales novedades de esta PAU es la introducción de criterios comunes de corrección, impulsados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Estos criterios ponen el foco en la expresión escrita, con penalizaciones claras por errores de ortografía, gramática o coherencia. En concreto, estos fallos podrán restar hasta un 10% de la nota en ejercicios generales y alcanzar hasta un 20% en asignaturas de lengua.

Se trata de un cambio que busca reforzar competencias básicas más allá del contenido teórico, en una prueba que cada vez mide también la capacidad de comunicar con precisión.

Matemáticas, al margen de la penalización

No todas las materias se verán afectadas por estos criterios. En el caso de Matemáticas, el documento establece que las faltas de ortografía no penalizarán, al tratarse de una asignatura que no exige redacción extensa.

Esta excepción se aplicará tanto al alumnado general como a quienes tengan necesidades específicas de apoyo educativo.

Hacia una Selectividad más homogénea

La implantación de estos criterios forma parte de un proceso más amplio para lograr una mayor homogeneidad entre comunidades autónomas. Cada región ha adaptado las orientaciones de la CRUE a sus propios modelos de examen, aunque manteniendo una base común.

Extremadura forma parte por tanto de este nuevo marco con un calendario compartido y una evaluación más afinada, en una Selectividad que avanza hacia un sistema menos fragmentado y más comparable en todo el país.