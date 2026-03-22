20 kilos a la espalda y el crono en contra: así es la criba física para ser bombero forestal en Extremadura

Una caminata de 4,8 kilómetros (doce vueltas a una pista de atletismo) cargando hasta 20 kilos de peso en menos de 45 minutos y un solo intento para lograrlo. Es la prueba de aptitud física que deben superar los aspirantes a bombero forestal en Extremadura, más dura que en otras comunidades como Galicia, donde se exige a los aspirantes hacer andando 3,2 kilómetros (ocho vueltas a la pista de atletismo) en un tiempo máximo de 30 minutos, pero con una carga inferior a la exigencia extremeña: una mochila con un lastre de once kilos.

La de Bombero Forestal Conductor es una de las pocas categorías de las oposiciones de la Junta de Extremadura que cuenta con un filtro físico para valorar a los candidatos y se acerca la fecha de la verdad. Aunque todavía no hay un día exacto, la administración regional ha anunciado recientemente que las pruebas se realizarán entre los meses de abril y mayo. Entre las dos convocatorias publicadas (en diciembre de 2024 y en 2025 y tras una modificación el pasado marzo), se ofertan de forma acumulada un total de 195 plazas para integrarse en el Plan Infoex con una plaza fija. Y a ello aspiran las 1.395 personas que se han inscrito para participar en estas oposiciones, de las que alrededor del 6% son mujeres. Hay otras 35 personas excluidas provisionalmente que pueden subsanar errores y elevar la lista definitiva de candidatos.

La primera criba de la oposición es un examen tipo test que constará de 44 preguntas (una más tras la modificación de la convocatoria el pasado marzo) que deben responderse en 85 minutos. De estas, hay 35 preguntas teóricas, 9 prácticas y otras diez preguntas adicionales de reserva. Y solo los aspirantes que logren un 5 en el cuestionario podrán pasar a la siguiente parte, la criba física.

La prueba de aptitud física es la segunda parte de la oposición y es crucial y definitiva para poder pasar a la fase de concurso de méritos posterior: decide quién sigue y quién se queda fuera y no se califica por puntuación, sino únicamente con un «apto» o «no apto». No obstante, las condiciones de este filtro depende del sexo del aspirantes: para los hombres los 4,8 kilómetros deben hacerse cargando un peso de 20 kilos, que en el caso de las mujeres se reduce a los 15 kilos. El tiempo exigido, 45 minutos, es el mismo para los dos y solo habrá un intento para ambos, sin segundas oportunidades. Quien no termine la prueba o no lo haga dentro del tiempo exigido será declarado no apto y quedará fuera del proceso.

La última fase del proceso selectivo es el concurso de méritos, cuyo peso se ha rebajado en la modificación de la convocatoria realizada hace unas semanas. Inicialmente se decía que la experiencia valorable no podría superar más del 40% de la puntuación máxima del proceso, pero ahora ese límite baja y se fija en el 30%. Entre los cambios también destacan que finalmente todos los aprobados deberán presentar la documentación final exclusivamente por vía telemática, a través del Portal del Candidato, que también se usará para la solicitar la adjudicación de los puestos una vez se publiquen los destinos definitivos.

Y otra novedad relevante: se podrá incluir en la relación definitiva de aprobados un número adicional de aspirantes aunque no hayan superado el proceso selectivo de forma definitiva con el objetivo de contar con personal disponible para cubrir vacantes con más rapidez por si algunos de los aspirantes finales renuncia a la plaza. Además, con este mismo fin podrán incluirse en la lista de espera que surja del proceso los aspirantes que no hayan superado la oposición completa pero hayan obtenido al menos 3 puntos en la fase de oposición, siempre que superen la prueba física. El objetivo es que las nuevas bolsas de empleo estén constituidas antes del verano y del inicio de la temporada de riesgo alto de incendios forestales que suele empezar el 1 de junio y acabar el 15 de octubre.

Otras 29 plazas en juego de Agente del Medio Forestal

Al mismo tiempo que se realizan las oposiciones de Bombero Forestal Conductor, también se llevarán a cabo entre abril y mayo los exámenes de la categoría de Agente del Medio Forestal, para la que hay en juego otras 29 plazas fijos en la Junta de Extremadura y cuenta con un total de 792 aspirantes admitidos de forma provisional (y otros 17 excluidos que pueden subsanar errores). Estas figuras ejercen como directores de extinción y realizan guardias de incendios, por lo que tienen un papel relevante en la lucha contra el fuego.

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En este caso, el proceso selectivo también cuenta con una parte práctica que se deberá superar para llegar a obtener una plaza fija tras aprobar la primera parte de la oposición, eliminatoria, consistente en un test de 62 preguntas (50 teóricas y 12 prácticas). ¿En qué consiste la prueba física? En una carrera de 300 metros que los hombres deberán hacer en un máximo de 60 segundos y las mujeres en un máximo de 70 segundos, y otra carrera de 2.000 metros en un tiempo que no puede exceder los 10 minutos en el caso de los hombres y los 11 minutos y 15 segundos, en el de las mujeres. En esta categoría también será indispensable superar con un «apto» la prueba física para pasar a la fase del concurso de méritos, que cuenta un 30% en la nota final.