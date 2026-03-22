Los cuatro aspirantes a liderar el PSOE de Extremadura tienen hasta el martes para lograr los 1.124 avales

Los cuatro precandidatos la Secretaría General del PSOE de Extremadura tienen de plazo hasta este martes, 24 de marzo, para conseguir los 1.124 avales necesarios para ser proclamados candidatos. Para ello, Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega Prieto, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín Delgado continúan en los últimos días recorriendo diversos puntos de la geografía extremeña para conseguir los apoyos.

En concreto, los precandidatos deben presentar como mínimo el 12% de avales de los militantes de la región, que suponen 1.124 avales, y el 15% como máximo (1.405 avales) para convertirse en candidatos de manera oficial, según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla.

Encuentros

En un acto con militantes en Almendralejo, Soraya Vega lamentó ayer que en las candidaturas femeninas se ponga el foco en el entorno que las respalda, mientras que en las masculinas el protagonismo recaiga siempre en el aspirante. Denunció un doble rasero hacia las mujeres en política al criticar que, cuando una candidata recibe respaldos, se hable de “tutelas”, mientras que en el caso de los hombres esos apoyos se interpreten con normalidad.

Soraya Vega, ayer, durante un acto en Almendralejo. / EL PERIÓDICO

La precandidata defendió además su trayectoria y su autonomía política, recordando que lleva dos décadas en política y rechazando que se trate de construir un relato sobre su entorno al no poder cuestionarse su perfil propio. Vega también subrayó que cuenta con el apoyo de “muchas mujeres y muchos hombres” y agradeció el respaldo que, según aseguró, está recibiendo de la militancia en la recta final del proceso de recogida de avales.

En una jornada de encuentros con militantes en Cabeza la Vaca, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros, Sánchez Cotrina defendió ayer un proyecto político centrado "en el territorio, en la vida cotidiana de la gente y en la reconstrucción de la ilusión socialista desde abajo". Apeló a la militancia del PSOE de Extremadura a “rebelarse” para recuperar la fortaleza del partido frente a una derecha que, a su juicio, actúa “sin autonomía” en la región.

Álvaro Sánchez Cotrina, ayer, en un acto con militantes. / EL PERIÓDICO

El precandidato socialista reclamó además una oposición “firme y a pie de calle”, al considerar que no es suficiente con la labor parlamentaria. En ese sentido, insistió en que la voz del PSOE debe estar presente en los pueblos, los mercados, los consultorios o los centros de trabajo, y ha cargado contra María Guardiola, el PP y Vox por la “parálisis” política que, según sostiene, vive Extremadura.

El proceso

En total, 9.366 militantes socialistas extremeños están llamados a las urnas el próximo 11 de abril en Extremadura, un cuerpo electoral del que el 62,88% pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11% a la de Cáceres. A partir de ahí, los ya proclamados candidatos podrán desarrollar una campaña de información desde este miércoles, 25 de marzo, y hasta el 10 de abril.

Tras ello, la primera jornada de votación será el 11 de abril, a la que si se presentan más de dos candidaturas y ninguna de ellas supera el 50% de los votos emitidos, habría que celebrar una segunda votación con las dos candidaturas más votadas, que tendría lugar el 19 de abril. El proceso culmina con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional el 25 de abril en Mérida, en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del PSOE de Extremadura.