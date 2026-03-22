Enfermeros y fisioterapeutas protestan este lunes frente al SES para pedir mejoras laborales

Enfermeros y fisioterapeutas extremeños se concentrarán este lunes, 23 de marzo, frente a la sede del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida, para reclamar una solución a los problemas laborales que sufre este colectivo. Satse, el sindicato de enfermería convocante, reclama que les "tenga en cuenta", ya que "los problemas de las enfermeras y los fisioterapeutas tienen la misma importancia que los otros colectivos".

En concreto, la concentración de protesta tendrá lugar a las 12 horas y se desarrollará con motivo del Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, para pedir "el fin de la parálisis" que a su juicio están "sufriendo en las negociaciones de los problemas de las enfermeras y fisioterapeutas.

Las demandas

Y es que "a la insistencia de Satse, los problemas de los enfermeros y fisioterapeutas se han ido posponiendo", lamenta el sindicato, que apunta entre los temas pendientes de solucionar, la adecuación de las plantillas, la regulación de la jornada laboral o la precariedad de los nombramientos.

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Se trata de "aspectos importantes que permiten una conciliación laboral y familiar real de nuestros profesionales sanitarios", señala Satse en una nota de prensa, en la que apunta que además "se han ido acumulando nuevos conflictos", como la "elevada dificultad" de la OPE de Enfermería del SES o la sentencia del Tribunal Supremo que impide a enfermeras y fisioterapeutas ser directores de zona en Atención Primaria.