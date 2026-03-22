Los ingenieros piden a la Junta un plan agroindustrial para Extremadura

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz (COPITIBA) ha reclamado a la Junta de Extremadura la puesta en marcha de un plan de desarrollo agroindustrial que permita aprovechar el potencial productivo de la región. Según ha defendido su decana, Vicenta Gómez, Extremadura dispone de materia prima y capacidad energética, pero necesita una estrategia que impulse su transformación industrial.

Durante el encuentro anual del colegio, Gómez ha señalado en declaraciones a Efe que existen numerosos proyectos relevantes en marcha y otros en fase de estudio, y ha expresado su deseo de que todos ellos lleguen a materializarse. En este contexto, ha instado a la Administración autonómica a apoyarse en los ingenieros técnicos industriales como pieza clave para ese desarrollo.

Papel del sector técnico

La decana ha subrayado el papel transversal que desempeñan estos profesionales en prácticamente todos los sectores productivos, así como la importancia de los servicios que presta el colegio tanto a los propios ingenieros como a usuarios y consumidores.

Además, ha destacado el crecimiento del número de colegiados y estudiantes, con un 24 por ciento de mujeres, y la "estrecha colaboración" que mantiene la entidad con la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura en Badajoz.

Proyectos y energía

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha afirmado que Extremadura "está viviendo un momento decisivo" en la transición hacia un modelo productivo más industrial y tecnológico, en el que la ingeniería técnica "es uno de los pilares fundamentales".

Morán ha enumerado algunos de los proyectos estratégicos en marcha o en fases avanzadas, como la fábrica de cátodos de Mérida, una planta de films flexibles para envases o el centro de procesamiento de datos ‘Lusitanus’, orientado a inteligencia artificial.

En relación con la energía, ha señalado que se trata de un elemento "imprescindible" y ha defendido que Extremadura es una potencia energética que produce más de lo que consume. No obstante, ha advertido de la necesidad de garantizar capacidad suficiente para atender la demanda industrial y evitar que proyectos se queden sin desarrollarse.

En este sentido, ha insistido en que la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz es "vital", al tiempo que ha defendido la compatibilidad entre energía nuclear y renovables.

Reivindicación de infraestructuras

La consejera ha señalado que la Junta seguirá reclamando a Red Eléctrica una planificación con horizonte 2030 que permita reforzar la red. "Es incoherente que una región que lidera la producción energética tenga limitaciones para desarrollarse industrialmente", ha indicado.

Finalmente, ha puesto en valor el papel de los ingenieros técnicos industriales y les ha animado a seguir formando "parte activa del proceso de transformación de nuestra tierra".