Voluntarios contra la soledad en las residencias extremeñas: la red se amplía a Mérida y Almendralejo

La compañía también se ha convertido en una forma de cuidado en las residencias públicas de Extremadura. El programa de acompañamiento impulsado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) junto a Red Humanizar sigue ganando terreno en la región después de los buenos resultados cosechados en Badajoz y ya se ha extendido a centros de Mérida y Almendralejo, mientras prepara su llegada a Cáceres.

La iniciativa busca hacer frente a la soledad no deseada entre las personas mayores que viven en residencias mediante una red de voluntariado especializado que aporta conversación, escucha, paseos y tiempo compartido. Se trata de un apoyo emocional que complementa la labor de los profesionales y que pone el foco en residentes que carecen de una red familiar suficiente o necesitan un acompañamiento afectivo añadido.

El proyecto echó a andar tras la firma del convenio entre el Sepad y Red Humanizar en marzo de 2025. El primer centro en incorporarlo fue la residencia de mayores La Granadilla, en Badajoz, donde la experiencia ha dejado un balance especialmente positivo durante su primer año de funcionamiento.

Según los datos facilitados, 35 residentes participaron en este programa en La Granadilla, donde se registraron más de 1.060 horas de acompañamiento. Las visitas se han centrado en la conversación, la escucha activa, los paseos y las actividades compartidas, una fórmula que ha permitido reforzar el bienestar emocional de los usuarios y sumar cercanía a la atención cotidiana.

Tras esa primera experiencia, el programa ya ha comenzado a implantarse en la residencia Nuestra Señora de la Piedad, en Almendralejo, y en el centro residencial El Prado, en Mérida. Además, está previsto que en septiembre llegue también a los centros cacereños de El Cuartillo y Cervantes, dentro del objetivo de ampliar de forma progresiva esta red de apoyo a otros puntos de la comunidad.

La directora general del SEPAD, Estrella Martínez, agradece el trabajo de Red Humanizar y pone en valor una colaboración que, a su juicio, está permitiendo atender “la soledad no deseada y el cuidado emocional” de muchos residentes. Asimismo, resalta que el programa ha sido “un gran éxito” en la residencia de La Granadilla durante este último año.

La red de voluntarios

Detrás de esta iniciativa está Red Humanizar, una entidad nacida a partir del impulso de varios profesionales que trabajan en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz y que centra parte de su labor en el acompañamiento a personas que carecen de una red de apoyo familiar o social. También presta ayuda en aquellos casos en los que, pese a existir esa red cercana, no puede atender por completo el ingreso o la situación de la persona acompañada.

Según explica el colectivo, este acompañamiento se presta de forma gratuita y altruista, con una filosofía basada en la entrega a los demás. En el ámbito hospitalario, su labor se articula a través de un sistema sencillo de solicitud por parte del personal de enfermería en las plantas de hospitalización, que organiza los turnos de voluntariado en función de las necesidades de cada paciente, ya sea durante el desayuno, la comida o la tarde.

Ese mismo espíritu de cercanía y apoyo emocional es el que ahora Red Humanizar traslada también a las residencias del Sepad, donde su presencia se ha convertido en un refuerzo para mejorar el día a día de personas mayores que viven situaciones de soledad prolongada o necesitan una red complementaria de compañía.

En la actualidad, la entidad cuenta con un total de 138 voluntarios activos, formados y con experiencia en acompañamiento, muchos de ellos procedentes del ámbito psicopedagógico. Para facilitar la coordinación del programa, dispone además de una aplicación móvil gratuita con la que organiza de forma ágil la relación entre el voluntariado y los centros residenciales.