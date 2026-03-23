La cafetería 'Pancontigo', la tapería 'Malahierba' y el bar 'Camaleón más que Vinos' de Badajoz se suman a la lista de Soletes de la Guía Repsol

Extremadura ha ganado protagonismo en la nueva edición de los Soletes de Guía Repsol, que acaba de incorporar 12 establecimientos de la región a una selección pensada para las escapadas de primavera y, especialmente, para los desplazamientos de Semana Santa. La publicación ha distinguido este año 331 nuevos locales en España y Andorra, entre bares, restaurantes, cafeterías, vinotecas, heladerías o propuestas de 'fast good', y ha reconocido en la comunidad una docena de direcciones repartidas por varias ciudades y municipios que refuerzan la idea de Extremadura como destino donde comer bien y hacer una pausa con sentido.

La selección extremeña dibuja un mapa variado, desde cascos históricos hasta enclaves urbanos y localidades con tradición hostelera. Han recibido el distintivo los restaurantes 'Al-Karika', en Coria; 'Tapería Yuste', 'Origen Cáceres' y 'Big House', en Cáceres; 'La Palmera', en Miajadas; la tapería 'Malahierba', en Badajoz; 'Mallorca', en Monesterio; y 'Taberna Sebastián', en Don Benito. A ellos se han sumado también la cafetería 'Pancontigo', en Badajoz; el bar 'El Camaleón más que Vinos', también en la capital pacense; la cafetería 'La Cercana', en Zafra; y la vinoteca 'La Dicha', en Mérida.

No se trata solo de una suma de nombres, sino de un mapa de propuestas variadas para hacer parada mientras se visitan los grandes encalves naturales de la región, el patrimonio histórico, las costas dulces y otros atractivos.

De hecho, Guía Repsol define los Soletes como lugares "que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible", negocios que conservan un carácter cotidiano incluso en momentos de mayor afluencia como puentes, festivos o vacaciones. Ahí encaja bien una parte importante de la hostelería extremeña, donde la cercanía y el producto siguen siendo una buena carta de presentación.

Una ruta extremeña entre ciudades y paradas con personalidad

La presencia de Cáceres y Badajoz es especialmente visible en el listado. La capital cacereña ha incorporado tres nuevos Soletes, mientras que Badajoz ha añadido otros tres si se cuentan restaurante, propuesta de 'fast good' y bar especializado. Mérida también se ha hecho hueco con una nueva referencia, al igual que Zafra, Coria, Miajadas, Monesterio y Don Benito. La distribución confirma que el reconocimiento no se ha concentrado en un único foco turístico, sino que ha alcanzado a distintos perfiles de negocio y a municipios con capacidades muy diferentes para atraer visitantes.

Ese reparto resulta especialmente significativo en una comunidad como Extremadura, donde los viajes de interior, las escapadas por patrimonio y la movilidad entre comarcas tienen un peso decisivo en periodos como la Semana Santa. En ese contexto, los Soletes funcionan también como una guía práctica para el viajero que cruza la región o que decide detenerse en una ciudad monumental, en una plaza con vida o en un local simbólico.

Semana Santa, turismo interior y escaparate para la hostelería

La nueva edición de los Soletes está planteada por Guía Repsol precisamente para sacar partido a las escapadas de primavera, con una selección de establecimientos próximos a parques naturales, edificios históricos o ubicaciones estratégicas para descansar durante el viaje. En ese planteamiento, Extremadura encuentra un encaje natural. La comunidad combina patrimonio, naturaleza, gastronomía y trayectos por carretera que convierten el comer y el parar en parte esencial de la experiencia del viaje.

No es casual, además, que Mérida haya aparecido en el enfoque general de esta edición como uno de los entornos urbanos destacados. La ciudad romana, uno de los grandes polos turísticos de la región, ha vuelto a proyectarse como referencia también en el terreno gastronómico, sumando una nueva vinoteca a ese recorrido de locales con personalidad que acompañan la visita monumental.

Más de 5.000 locales distinguidos

Con esta entrega, los Soletes han superado ya los 5.000 establecimientos reconocidos en sus catorce ediciones. La dimensión del proyecto explica también el valor del distintivo para negocios pequeños, medianos o de perfil cotidiano, que encuentran en esta marca una forma de visibilidad nacional sin necesidad de encajar en formatos más clásicos de alta cocina o restauración de destino. En esta ocasión, además, la guía ha incorporado por primera vez cuatro establecimientos de Andorra, ampliando así el alcance de una selección que nació con vocación más informal y flexible que otros reconocimientos gastronómicos.

En el conjunto del país, Andalucía ha sido la comunidad que más Soletes nuevos ha sumado, con 43, por delante de Cataluña, con 35; Castilla y León, con 34; Galicia, con 25; y Madrid y la Comunitat Valenciana, con 21 cada una. Por ciudades, Madrid ha encabezado la clasificación con 14 nuevos establecimientos, seguida de Valencia y Barcelona, con 10. En ese mapa, los 12 incorporados en Extremadura le permiten mantener una presencia relevante y sostener una imagen de comunidad con oferta diversa y competitiva, capaz de aparecer en una guía de referencia sin depender únicamente de los grandes destinos urbanos.