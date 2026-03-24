Más de 400 comercios del Campo Arañuelo se unen para pedir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

El pequeño comercio del Campo Arañuelo ha dado este martes un paso al frente para defender la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz con el lanzamiento de una campaña conjunta que ya suma el respaldo de más de 400 empresas de la comarca. La iniciativa refleja una imagen de unidad sin precedentes entre tiendas, negocios familiares y asociaciones empresariales de una de las zonas más vinculadas al futuro de la planta nuclear.

En la Cámara de Comercio

La campaña ha sido presentada en la Cámara de Comercio de Navalmoral de la Mata y está impulsada por la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, junto a la Asociación Comercio Moralo, el Círculo Empresarial Moralo y la Red Mercantil Extremadura. El acto ha escenificado la alianza del tejido económico local para reivindicar el peso de Almaraz como motor de actividad, empleo y estabilidad para la comarca.

Ramón Barbado, del Círculo Empresarial Moralo (derecha de la imagen), y Fernando Sánchez, presidente de la plataforma. / El Periódico

Durante las próximas semanas, centenares de establecimientos exhibirán carteles de apoyo a la continuidad de la central en una acción que, según sus promotores, pretende crecer de forma progresiva. La campaña nace en el entorno más cercano a la central, pero aspira a extenderse a otros municipios de la provincia y al conjunto de Extremadura.

Iniciativa abierta y transversal

El presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, remarcó el carácter abierto y transversal de la iniciativa e hizo un llamamiento a todos los negocios que compartan la idea de que la continuidad de Almaraz es clave para el futuro del territorio. “Empezamos con el compromiso de más de 400 comercios, pero queremos que esta acción sea como una mancha de aceite, que se vaya extendiendo”, afirmó Sánchez. El responsable de la plataforma insistió en que se trata de una campaña abierta, por encima de ideologías, y dirigida a todo el comercio que quiera implicarse en la defensa del futuro de la comarca.

Iván Hidalgo, de la Asociación Comercio Moralo. / El Periodico

La ofensiva del comercio del Campo Arañuelo coincide además con un momento especialmente relevante, después de la agenda institucional que la plataforma mantuvo la pasada semana en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Allí trasladaron a eurodiputados de distintos países y sensibilidades políticas la relevancia de la Central Nuclear de Almaraz como polo industrial y como herramienta frente a la despoblación rural. La presencia de la plataforma en Bruselas sitúa el debate sobre Almaraz en el foco europeo justo cuando la energía y la autonomía industrial ganan peso en la agenda comunitaria.

Visión de futuro

En ese contexto, Sánchez defendió ante las instituciones europeas que Extremadura no quiere depender de ayudas, sino disponer de oportunidades para crecer y ofrecer futuro a las nuevas generaciones. “Ahí expusimos la importancia de un polo industrial como la central para evitar la despoblación rural y cómo en Extremadura no queremos subsidios europeos, sino herramientas para progresar, para que nuestros hijos tengan un futuro aquí”, señaló Fernando Sánchez. El presidente de la plataforma aseguró además que en Europa existe incomprensión ante un posible cierre de una central que considera segura y con un rendimiento óptimo.

Pese a esa buena acogida internacional, desde la plataforma recuerdan que la decisión final sobre el futuro de Almaraz se tomará en España. Por ello, Sánchez advirtió de que la amenaza de cierre sigue vigente e instó a la ciudadanía y al tejido económico de la comarca a respaldar la campaña en las próximas semanas. “La amenaza de cierre sigue ahí y el reloj corre. Y, como nadie va a defender lo nuestro mejor que nosotros, pedimos a toda la comarca que apoye esta campaña”, concluyó Fernando Sánchez. El mensaje final de la plataforma apela a la movilización social y empresarial del Campo Arañuelo para tratar de influir en una decisión que consideran decisiva para el presente y el futuro de Extremadura.