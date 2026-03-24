El buen tiempo se instala en Extremadura: martes de sol, nubes dispersas y temperaturas suaves
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas de hasta 23 grados en Badajoz y viento flojo, en una jornada de calma primaveral
Extremadura disfruta de una primavera pletórica. Por ello, este martes, 24 de marzo de 2026, Extremadura disfrutará de una jornada de cielos poco nubosos o despejados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la tarde, se espera la formación de algunas nubes de evolución diurna en la mitad sur de la comunidad, mientras que en el norte podrán aparecer algunas nubes altas.
Temperaturas suaves para un día primaveral
Las temperaturas en Extremadura no experimentarán grandes variaciones y se mantendrán dentro de los valores propios de esta época del año. Las máximas rondarán los 23 grados en Badajoz y 22 en Mérida, mientras que en Cáceres la máxima se quedará en 19 grados y en Plasencia en 20 grados. Las mínimas se situarán entre 7 y 9 grados en la mayoría de las localidades.
Viento flojo y variable
El viento soplará de componente este durante las primeras horas, pero se espera que tendiendo a variable se mantenga flojo a lo largo de todo el día. No se prevén vientos fuertes ni condiciones meteorológicas adversas, lo que contribuirá a una jornada tranquila, ideal para actividades al aire libre.
- Muere en Badajoz una mujer al precipitarse desde un sexto piso
- Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: 'Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado
- La Diputación de Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones
- Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol
- Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz
- Impulsan en Badajoz un proyecto de seguimiento de las colonias del ave cernícalo primilla
- El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro
- No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz