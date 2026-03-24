El buen tiempo se instala en Extremadura: martes de sol, nubes dispersas y temperaturas suaves

Extremadura disfruta de una primavera pletórica. Por ello, este martes, 24 de marzo de 2026, Extremadura disfrutará de una jornada de cielos poco nubosos o despejados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la tarde, se espera la formación de algunas nubes de evolución diurna en la mitad sur de la comunidad, mientras que en el norte podrán aparecer algunas nubes altas.

Temperaturas suaves para un día primaveral

Las temperaturas en Extremadura no experimentarán grandes variaciones y se mantendrán dentro de los valores propios de esta época del año. Las máximas rondarán los 23 grados en Badajoz y 22 en Mérida, mientras que en Cáceres la máxima se quedará en 19 grados y en Plasencia en 20 grados. Las mínimas se situarán entre 7 y 9 grados en la mayoría de las localidades.

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Viento flojo y variable

El viento soplará de componente este durante las primeras horas, pero se espera que tendiendo a variable se mantenga flojo a lo largo de todo el día. No se prevén vientos fuertes ni condiciones meteorológicas adversas, lo que contribuirá a una jornada tranquila, ideal para actividades al aire libre.