Extremadura lleva su potencia agroalimentaria a Alimentaria Barcelona 2026 con 20 empresas y sus principales sellos de calidad

La Junta de Extremadura impulsa la presencia del sector agroalimentario regional en Alimentaria Barcelona 2026, uno de los mayores escaparates internacionales de la industria alimentaria y un espacio estratégico para abrir mercado y generar nuevas oportunidades de negocio. El certamen, que se celebra desde este lunes y hasta el próximo 26 de marzo, reúne a cerca de 110.000 profesionales, más de 3.300 empresas expositoras y miles de compradores internacionales, lo que lo consolida como una cita clave para la proyección comercial de las empresas extremeñas.

256 metros cuadrados

Según ha informado la Junta a través de una nota, Extremadura acude a esta edición con 20 empresas agroalimentarias en un espacio agrupado de 256 metros cuadrados, concebido para facilitar el contacto directo con distribuidores, importadores y canales de comercialización tanto nacionales como internacionales. La participación se articula a través de un modelo de acompañamiento integral de Extremadura Avante, que no solo facilita la presencia física en la feria, sino que también trabaja previamente en la preparación comercial de las firmas participantes y en la generación de oportunidades reales de negocio.

Una propuesta variada y competitiva

La oferta que presenta la región en Barcelona incluye principalmente productos de cerdo ibérico, aceite de oliva, quesos, aceitunas, higos, pimentón, miel y carne fresca, una propuesta variada y competitiva que busca responder a las nuevas demandas del mercado y reforzar la posición de Extremadura como referente de calidad. Con esta selección, el sector agroalimentario extremeño muestra su capacidad para combinar tradición, origen y adaptación a las tendencias actuales del consumo.

Junto a las empresas, también participan de forma agrupada las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en un espacio representativo de unos 20 metros cuadrados, desde el que se pone en valor no solo la excelencia del producto, sino también el modelo productivo ligado al territorio, la sostenibilidad y la identidad de Extremadura. Dehesa de Extremadura, Queso de la Serena, Corderex, Cabrito de Extremadura y Torta del Casar refuerzan así la imagen de la comunidad como sinónimo de calidad, origen y autenticidad.

Marca promocional

La presencia extremeña en Alimentaria Barcelona 2026 se ha reforzado además con la visibilidad de la marca promocional ‘Alimentos de Extremadura’ en puntos estratégicos del recinto ferial, una acción que garantiza un elevado impacto ante miles de visitantes profesionales y multiplica el reconocimiento del conjunto del sector agroalimentario regional. La ubicación en accesos principales y zonas de tránsito permitirá amplificar el efecto de la participación empresarial y consolidar la proyección de Extremadura en uno de los foros más relevantes del sector alimentario internacional.