Desarrollo económico
Extremadura solicita ampliar los plazos para ejecutar los proyectos de fondos de recuperación
La región, a través de su consejera de Hacienda, Elena Manzano, busca flexibilizar los tiempos para no perder fondos MRR y poder llevar a cabo actuaciones concretas en las consejerías
La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha solicitado al Gobierno central una ampliación de plazos para poder ejecutar determinados proyectos pertenecientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, fondos MRR.
Manzano ha explicado que Extremadura ha sido una de las comunidades autónomas declaradas como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", debido a las borrascas que atravesaron la región hace unas semanas, hecho que justifica esta prórroga.
"El Reglamento de la Unión Europea 2021/241 establece mecanismos de adaptación cuando concurren circunstancias objetivas que impiden el cumplimiento del calendario inicialmente previsto", ha señalado Manzano.
La consejera ha indicado que, como consecuencia de esta situación meteorológica adversa, determinadas actuaciones han sufrido o sufrirán retrasos por causas que no dependen de la Administración, según informa la Junta en una nota.
Flexibilizar los tiempos
"Lo que pedimos es que se flexibilicen los tiempos para poder llevar a cabo actuaciones concretas que necesitamos en nuestras consejerías, porque lo que tenemos muy claro es que no se puede perder ni un céntimo, ni de estos recursos ni de ningún otro, y trabajamos cada día para ello", ha asegurado.
En este sentido la consejera ha recordado otras reclamaciones que ha llevado a cabo en las últimas semanas, como alegaciones al Proyecto de Orden HAC-/2026, por la que se regulan las causas y especialidades del procedimiento de reintegro de los fondos del MRR, así como que el IVA no recuperable de las comunidades autónomas y entidades locales derivado de las actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) "sea compensado".
"Esperamos que estas cuestiones sean atendidas y esto nos permita disponer de todos estos recursos tan necesarios para el desarrollo económico y social de nuestra región", ha concluido.
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