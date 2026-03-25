Extremadura reorienta los fondos Feder hacia vivienda asequible, agua y emergencias

La Junta de Extremadura ha presentado este miércoles en Madrid la reprogramación de su Programa Feder 2021-2027, una actualización con la que refuerza la inversión en vivienda asequible, gestión sostenible del agua, así como sistemas de prevención y respuesta ante emergencias. Estas nuevas líneas de actuación concentrarán aproximadamente el 10,5% de la dotación total del programa y buscan dar respuesta a necesidades concretas de la ciudadanía.

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, ha sido la encargada de exponer esta revisión en el marco de los Encuentros Anuales de Revisión de Rendimiento de los fondos Feder y FTJ 2025, celebrados los días 24 y 25 de marzo en la capital del país. Durante su intervención, ha recordado que la reprogramación fue aprobada por la Comisión Europea el 16 de diciembre de 2025, dentro del proceso de revisión intermedia de la política de cohesión.

Desafíos

Según ha indicado la Junta en nota de prensa, Ramos ha explicado que esta adaptación responde a las nuevas prioridades europeas recogidas en el Reglamento (UE) 2025/1914, que pone el foco en desafíos como la transición energética, la resiliencia frente al cambio climático, el uso eficiente de los recursos hídricos y el acceso a la vivienda.

En el caso extremeño, la revisión del programa busca orientar una mayor parte de los fondos hacia inversiones con impacto directo en la vida diaria de la población, con especial atención a la vivienda social, la mejora de infraestructuras hídricas y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La participación de Extremadura se ha producido en la sesión dedicada a la revisión intermedia de los programas 2021-2027, en la que se analizaron los niveles de ejecución, los resultados obtenidos hasta ahora y las perspectivas para los próximos años, en consonancia con las recomendaciones del Semestre Europeo.

Los encuentros reúnen a representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas, y han servido también para abordar cuestiones relacionadas con la adaptación al cambio climático, la digitalización, la eficiencia energética, la evaluación de programas y la comunicación de los fondos europeos.

La apertura de las jornadas corrió a cargo de la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero Fernández, y del director de Crecimiento Inteligente y Sostenible y Ejecución de Programas de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Nicola De Michelis.