Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) critica la "tomadura de pelo" en las negociaciones entre PP y Vox

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de "tomadura de pelo" las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno y ha asegurado que el acuerdo llegará, pero que se está retrasando por intereses electorales fuera de la región.

De Miguel ha afirmado que está "claro" que ambas formaciones alcanzarán un acuerdo, aunque ha sostenido que lo están "dilatando" porque hasta ahora les ha interesado el calendario electoral en comunidades como Aragón y Castilla y León.

En este sentido, ha considerado que ni el Partido Popular ni Vox están "a la altura de lo que verdaderamente necesita Extremadura", al priorizar, según ha señalado, sus estrategias políticas frente a la situación de la región.

Cinco meses de parálisis

La portavoz de Unidas por Extremadura ha lamentado que la comunidad lleve "cinco meses de parálisis" sin un Ejecutivo operativo y ha criticado la escenificación de lo que ha definido como un primer acuerdo entre ambas formaciones.

A su juicio, este movimiento busca despejar dudas sobre una posible repetición electoral, aunque ha insistido en que la ciudadanía necesita certezas y no gestos.

"Extremadura no puede esperar más", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado "certidumbres, propuestas y medidas claras y útiles" para sectores como el transporte escolar, los autónomos o los opositores.

Llamamiento a desbloquear la situación

De Miguel ha subrayado que la región "necesita como el comer que haya un gobierno que se ponga a trabajar" y ha apelado a que se ponga fin a la situación de incertidumbre.

Además, ha criticado al presidente de Vox, Santiago Abascal, al señalar que "no le interesa mucho Extremadura" y que "le da igual sacrificarnos", en referencia al papel de la dirección nacional en las negociaciones.

En este contexto, ha pedido que haya responsables en PP o Vox que "acaben ya con este culebrón" y fuercen una decisión clara: "o hay gobierno o vamos a elecciones, pero hasta aquí".