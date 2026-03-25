Resolución en el DOE
La Junta de Extremadura abre el plazo para que los cotos se sumen al plan de caza de la tórtola
Se abre un plazo de diez días hábiles para inscripciones en el inventario de participantes
El Periódico Extremadura
La Junta de Extremadura ha abierto este miércoles un plazo de diez días hábiles para que los cotos interesados se inscriban en el inventario de participantes en el Plan de Caza Adaptativa de la Tórtola, según publica el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Con este plan adaptativo de caza sostenible, el Ejecutivo pretende "avanzar en un modelo compatible con la recuperación de las poblaciones de tórtola común, una especie migratoria de gran tradición cinegética".
La inscripción deberá formalizarse a través del formulario habilitado en la web oficial de Extremambiente. Los cotos que se adhieran al plan estarán obligados a realizar censos de tórtola europea (Streptopelia turtur) mediante recorridos a pie de observación y escucha durante los meses de mayo y junio.
Medidas de gestión
Además, deberán aplicar al menos dos medidas de gestión del hábitat entre las previstas en la resolución, como el mantenimiento de la siembra existente, la recuperación del bosque y de los arbustos del entorno, la creación de puntos de agua o el aporte de alimento suplementario.
La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural supervisará el desarrollo de estas actuaciones a través de sus técnicos. La resolución establece además que el cupo regional de capturas se repartirá entre los cotos que cumplan todos los requisitos fijados. Será una resolución posterior la que concrete las condiciones de caza, los cupos autorizados, el sistema de precintado digital y el resto de medidas de control y seguimiento.
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