Del marqués de Valdueza a Coturnix: todos los galardonados en los Premios Extremeños de la Caza

La Junta de Extremadura y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) entregarán este jueves, 26 de marzo, a partir de las 19:30 horas, los II Premios Extremeños de la Caza en la Hospedería de Llerena, en una gala que reconocerá a personas, entidades y proyectos destacados de un sector que genera en torno a 400 millones de euros anuales en la región.

Extremadura cuenta con 3.200 cotos y 3,5 millones de hectáreas de uso cinegético, lo que supone más del 80% de la superficie autonómica, lo que sitúa a esta actividad como uno de los pilares del medio rural.

El jurado, formado por representantes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, Fedexcaza y las asociaciones Aproca y Aprocex, ha fallado los galardones en distintas categorías.

Personalidad cinegética del año

El premio a la Personalidad Cinegética del Año ha recaído en Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, XII Marqués de Valdueza, por su extensa trayectoria vinculada a la gestión cinegética, su implicación en la conservación de la naturaleza y su contribución al desarrollo del mundo rural. El jurado también ha valorado su compromiso con la defensa de la caza y la gestión responsable del medio natural.

Mejores deportistas

En la categoría de Mejor deportista absoluto masculino, el reconocimiento ha sido para Luis López Paredes, tras una temporada en la que ha logrado resultados destacados en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, entre los que sobresale el título de campeón del mundo por equipos el pasado año, además de su presencia constante en fases finales y su implicación en la promoción del deporte cinegético.

Por su parte, el premio a Mejor deportista absoluta femenina ha distinguido a María Fernández Ortiz, que ha firmado una temporada excepcional, proclamándose campeona de España absoluta de San Huberto y campeona de Extremadura en esta modalidad y en caza menor con perro, consolidándose como una de las principales referencias del deporte cinegético femenino.

Reconocimiento a trofeos

El Premio de la Comisión de Homologación de Trofeos de Extremadura ha sido para Javier Bermejo Pérez, tras abatir el gamo de mayor puntuación registrado hasta la fecha en Extremadura. Se trata de un ejemplar extraordinario, actualmente pendiente de homologación oficial, que podría convertirse en el récord nacional de todos los tiempos.

Proyecto social

El galardón al Mejor proyecto social ha recaído en la Sociedad Local de Cazadores Arsense, de Azuaga, por su modelo de gestión ejemplar en uno de los cotos sociales más extensos de Extremadura, con más de 20.000 hectáreas.

El jurado ha destacado su trabajo en la gestión de la perdiz roja silvestre y autóctona, su apuesta por una gestión sostenible de la caza menor, su compromiso con la conservación de las especies y su participación en proyectos científicos de seguimiento y gestión de fauna.

Proyecto privado y comercial

El premio al Mejor proyecto privado y/o comercial ha sido para DIBE Food Group, por su labor en la transformación, comercialización y difusión de la carne de caza, contribuyendo al impulso de la economía rural y a la proyección internacional de este producto.

Proyecto comunicativo

El reconocimiento al Mejor proyecto comunicativo ha recaído en PROADES Caza y Naturaleza, por su trabajo divulgativo acercando a los más jóvenes el conocimiento del medio natural, el mundo rural y la actividad cinegética.

Desde su puesta en marcha en 2017, este programa educativo ha permitido llegar a cerca de 10.000 escolares extremeños, consolidándose como una herramienta clave de educación ambiental.

Investigación cinegética

El premio al Mejor proyecto de Investigación Cinegética ha sido para Coturnix, impulsado por Mutuasport y la Fundación Artemisan, por su contribución al conocimiento del estado de conservación de la codorniz en España.

Este proyecto se ha convertido en un referente europeo en la monitorización de esta especie, destacando por su enfoque basado en datos científicos y por su aportación a una gestión sostenible de la caza.