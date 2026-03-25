PP y Vox comparecen a las 16.00 en la Asamblea de Extremadura tras reunirse para negociar el gobierno

El PP y Vox han retomado este miércoles las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno en Extremadura tras las elecciones autonómicas. La reunión entre ambos equipos se ha centrado en el contenido programático, en un momento en el que las dos formaciones tratan de acercar posturas antes de abordar el reparto institucional.

Tras ese encuentro, está previsto que a las 16.00 horas comparezca ante los medios en la Asamblea de Extremadura el secretario general del PP regional, Abel Bautista, mientras que Vox también ha convocado a la prensa en la Cámara autonómica con la intervención de su portavoz, Óscar Fernández Calle, acompañado por responsables nacionales del partido.

Negociación centrada en medidas

Desde Vox han señalado que la reunión ha tenido como objetivo avanzar en un posible acuerdo basado en la negociación de medidas que consideran "imprescindibles" para facilitar un pacto de gobierno. Según han indicado, en este encuentro no se ha abordado el reparto de cargos como vicepresidencias o consejerías, que quedaría supeditado a un eventual acuerdo programático.

La formación ha detallado que la negociación se está desarrollando "medida a medida", con la intención de fijar plazos de cumplimiento y garantías de ejecución en caso de alcanzarse un acuerdo.

Entre las propuestas planteadas por Vox figuran cuestiones como la seguridad, el acceso a la vivienda, la reducción del gasto público y de impuestos, así como cambios en políticas sanitarias, educativas y económicas. También incluyen posicionamientos sobre políticas europeas, industria o medidas frente a la despoblación juvenil.

Equipos negociadores y próximos pasos

En la reunión han participado, por parte de Vox, el portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, junto a miembros de la dirección nacional como José María Figaredo (Economía y Energía), Montserrat Lluís (secretaria general adjunta) y Carlos Hernández Quero (Vivienda).

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Ambas comparecencias previstas para esta tarde permitirán conocer la valoración de los encuentros y el estado de unas negociaciones que continúan abiertas y que serán clave para la conformación del futuro gobierno autonómico.