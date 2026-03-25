Una sentencia obliga a la Junta a pagar íntegro el 2% de 2020 al personal de la enseñanza concertada

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz, ganada por CCOO en representación de un afiliado, obliga a la Junta a abonar de una sola vez la subida salarial pendiente de 2020 en la enseñanza concertada, según el sindicato.

Según explica la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura en una nota de prensa, la resolución condena a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional a reconocer y pagar de forma inmediata, íntegra y sin fraccionamiento el 2% de las tablas salariales de 2020 al personal de la enseñanza concertada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. El sindicato añade que la magistrada estima la demanda presentada en representación de un afiliado y rechaza la tesis de la Administración autonómica, que defendía la posibilidad de aplazar ese abono.

No es un matiz menor en Extremadura. El acuerdo publicado por el DOE en junio de 2025 dejaba expresamente el pago a cargo de la Junta de Extremadura en régimen de pago delegado y lo aplicaba al personal docente incluido en nómina durante 2020.

El origen del conflicto

El origen del choque se remonta a 2020. El acuerdo publicado por la Junta el 30 de junio de 2025 recordaba que el Real Decreto-ley 2/2020 elevó un 2% el componente salarial de los módulos de conciertos con efectos desde el 1 de enero de aquel año, pero ese incremento no se trasladó entonces al sector en Extremadura. Ese mismo texto vinculó la ejecución posterior de la subida a la sentencia 1352/2024 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada el 20 de diciembre de 2024 en el recurso 275/2022.

La Junta había optado por una vía distinta a la que ahora impugna el sindicato. En el acuerdo firmado el 8 de mayo de 2025 y publicado en el DOE el 30 de junio, se fijó un calendario en tres tramos: un 0,42% tras la publicación, un 0,33% en el primer trimestre de 2026 y un 0,25% en el de 2027. Ese es el fraccionamiento que CCOO sostuvo en los tribunales que no podía limitar el cobro completo de la subida correspondiente a 2020.

La resolución ahora conocida por el sindicato corrige, por tanto, una estrategia que la Administración había presentado como salida ordenada al conflicto.

La rectificación del DOE y el alcance político

Además, el DOE publicó el 14 de julio de 2025 una corrección de errores en la que ordenó suprimir las referencias a FE-CCOO, UGT-SP y USO como organizaciones firmantes del acuerdo del fraccionamiento. Ese detalle tuvo relevancia sindical porque deshacía la imagen de respaldo general al calendario aplazado y reforzaba la posición de CCOO, que venía sosteniendo que no había avalado ese reparto en tres anualidades.

A ello se suma el segundo efecto económico subrayado por el sindicato: el 10% por mora. El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores fija precisamente ese interés para el retraso en el pago del salario, de ahí que la reclamación no se limite solo a la cuantía principal dejada de abonar.

En ese contexto, CCOO interpreta el fallo como un precedente frente a cualquier intento de retrasar obligaciones salariales ya reconocidas.

Respuesta de la Junta de Extremadura

Por su parte, la Junta de Extremadura ha replicado a CCOO que el acuerdo firmado entre la Consejería de Educación y la mayoría de las organizaciones representativas del sector contemplaba el abono del incremento retributivo del 2% a todos los docentes "sin excepción".

Por ello, las recientes resoluciones judiciales, como la de que ha informado CCOO, "no alteran el fondo de la cuestión", ya que la administración educativa autonómica ya había establecido y está ejecutando un calendario de pago que "asegura el abono completo de las cantidades debidas".

"Se trata, por tanto, de un proceso en marcha, acordado con el sector y que se está cumpliendo en los términos previstos. La Junta reitera su compromiso con los profesionales de la educación y con el diálogo como herramienta fundamental para alcanzar soluciones equilibradas y sostenibles", han destacado fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press.

En esta línea, la Junta ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y claridad" ante las informaciones recientes relativas al abono del incremento retributivo del 2% correspondiente al ejercicio 2020 en la enseñanza concertada.

Así, ha recordado que esta cuestión ya fue objeto de acuerdo en el marco del diálogo social y que el pasado 8 de mayo se firmó un acuerdo entre la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y la mayoría de las organizaciones representativas del sector, tanto patronales como sindicales, en el que se establecía de forma consensuada el abono de dicho incremento, así como su calendario de aplicación.

Este acuerdo fijó un sistema de pago fraccionado, "plenamente conocido" por todas las partes y que ha permitido garantizar el cumplimiento progresivo del compromiso adquirido.

En concreto, en julio de 2025 se abonó el primer tramo, correspondiente al 42% (5/12), en febrero de 2026 se hizo efectivo el segundo tramo del 33% (4/12) y el último tramo, del 25% (3/12), está previsto para el primer trimestre de 2027.

"Por tanto, a día de hoy ya se ha abonado el 75% de la cantidad pendiente, quedando únicamente el 25% final dentro del calendario acordado. Esto significa que los docentes de la enseñanza concertada en Extremadura han percibido ya la mayor parte del incremento correspondiente a 2020", ha indicado la Junta.

Además, ha recalcado la administración autonómica que va a abonar íntegramente este incremento a todos los docentes "sin excepción, tal y como se recoge en el acuerdo firmado, garantizando así la igualdad de trato y el cumplimiento de los compromisos adquiridos".