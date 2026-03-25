El SES lanza una nueva convocatoria para teletrabajar hasta tres días a la semana: el plazo de solicitud se abre mañana

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha abierto una nueva convocatoria para autorizar el teletrabajo al personal estatutario en las ocho áreas de salud además de en la DIrección General de Recursos Humanos. La medida, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, regula las condiciones para que parte de la plantilla pueda desempeñar su trabajo a distancia durante un año, siempre que el puesto lo permita porque no conlleve una tarea asistencial y presencial y se garantice la atención.

De este modo, el DOE recoge hoy una resolución por cada área de salud con la que se retoma una fórmula implantada en el SES tras la pandemia y ya aplicada en convocatorias anteriores. En esta ocasión, podrán solicitarla tanto trabajadores fijos como temporales adscritos a las distintas áreas sanitarias, siempre que estén en servicio activo y ocupen puestos susceptibles de ser desempeñados de forma no presencial.

La norma deja fuera, entre otros, los puestos que exigen presencia física, los de atención directa al público que no puedan cubrirse por medios tecnológicos, los de dirección o supervisión y aquellos cubiertos por libre designación.

Requisitos y plazos

Para optar al teletrabajo, el personal deberá acreditar al menos un año en el puesto, salvo que un informe favorable de la jefatura avale experiencia suficiente. Además, tendrá que disponer de medios informáticos y de comunicación adecuados y trabajar desde un lugar que cumpla las condiciones de seguridad y salud laboral.

El plazo para presentar solicitudes será de diez días a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE, es decir, a partir de mañana jueves. La petición deberá dirigirse a cada una de las Gerencias del Área de Salud.

La resolución establece con carácter general una distribución de la jornada de tres días de teletrabajo por semana y el resto de forma presencial. No obstante, la organización del servicio podrá limitar esa modalidad a dos días semanales si así lo justifican las necesidades de la unidad.

El SES también precisa que al menos el 70% de la jornada no presencial deberá coincidir con el horario habitual, de modo que el trabajador siga disponible para responder a requerimientos del servicio.

Prioridad para conciliación y casos especiales

Si el número de solicitudes supera el máximo previsto en una unidad (que no se detalla en las resoluciones), se aplicará un baremo que da prioridad a situaciones de conciliación familiar, cuidado de menores o dependientes, familias monoparentales, discapacidad y distancia entre el domicilio y el centro de trabajo.

Además, la convocatoria contempla un tratamiento específico para trabajadoras en periodo de gestación, profesionales con adaptaciones por motivos de salud y empleadas públicas víctimas de violencia de género, que podrán solicitar esta modalidad fuera del plazo ordinario.

La autorización tendrá una duración de un año desde su inicio y estará sujeta a seguimiento. Cada unidad fijará tareas y objetivos para evaluar el trabajo realizado a distancia. Si se producen incidencias técnicas que impidan desarrollar la actividad con normalidad, el empleado deberá reincorporarse temporalmente al trabajo presencial hasta que queden resueltas.

Con esta convocatoria, el SES vuelve a regular una modalidad que ya forma parte de la organización de algunos servicios administrativos y técnicos, aunque manteniendo el criterio de que la atención directa al ciudadano debe seguir garantizada en los centros sanitarios.