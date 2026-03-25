UGT exige registros que permitan visibilizar el impacto real del cáncer laboral en Extremadura

El cáncer de origen laboral sigue siendo una realidad “demasiado invisible”. Lo es en el conjunto de España y también en Extremadura, donde existen exposiciones a sustancias peligrosas en sectores clave para su economía como son el agrario, la construcción, la industria agroalimentaria o determinados ámbitos de los cuidados. En ellos, a menudo, el impacto de estos tumores ni se evalúa ni se registra adecuadamente. Es lo que ha denunciado este miércoles la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, que ha reclamado que la nueva ley de prevención de riesgos laborales incorpore medidas eficaces para corregir esta situación.

Patro Sánchez, secretaria general de UGT Extremadura, durante su intervención. / UGT Extremadura

Sánchez ha intervenido en la apertura de la jornada ‘Cáncer de origen laboral’ organizada en Mérida por este sindicato en la que, según ha informado en nota de prensa, se ha puesto el foco en la falta de identificación y registro de la exposición a sustancias cancerígenas en los centros de trabajo, una carencia que dificulta tanto la prevención como el reconocimiento de estas patologías como enfermedad profesional.

Informe de Sanidad

El informe Carga de cáncer atribuible al trabajo y su coste sanitario en España en 2015, publicado por el Ministerio de Sanidad, estimó que en todo el Estado fallecen anualmente 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a exposiciones laborales.

En Extremadura el estudio cifró en 329 los ingresos hospitalarios por cáncer atribuibles a exposiciones laborales en hombres, así como 67 en mujeres. Las dos provincias extremeñas ofrecían unas tasas de ingresos hospitalarios atribuibles por cada 100.000 afiliados superiores a la media tanto en hombres como en mujeres. Entre los primeros, el mayor número correspondió a tumores de pulmón y vejiga. En mujeres, las neoplasias de mama, mesoteliomas y los cánceres de pulmón fueron los más frecuentes.

“Sin embargo, entre 2018 y 2020 se han notificado tan solo 165 enfermedades profesionales por estos agentes en nuestro país, siendo el 65% de estas las derivadas de la exposición al amianto”, apuntó otro informe de 2024 elaborado en el marco de la Agenda nacional para la prevención del cáncer de origen profesional.

Ausencia datos

En este sentido, la secretaria general de UGT Extremadura ha subrayado que uno de los principales problemas es la ausencia de datos fiables, lo que impide dimensionar correctamente el problema y actuar con eficacia. “Sabemos que existen casos, sabemos que hay exposiciones, pero también sabemos que no se están registrando ni reconociendo como deberían”, ha argumentado. Esta falta de registro tiene consecuencias directas para las personas trabajadoras, ya que dificulta que estas enfermedades sean reconocidas como profesionales, especialmente cuando el cáncer se manifiesta años después de la exposición, cuando la persona ya no está en la empresa o incluso se ha jubilado.

Asistentes a las jornadas sobre el cáncer laboral en Mérida. / UGT

En la jornada ha intervenido además el coordinador federal de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas. También él ha alertado de que España presenta una infradeclaración manifiesta del cáncer de origen laboral, situándose entre los países de la Unión Europea con menor reconocimiento de enfermedades profesionales. A su juicio, esta situación responde a un problema estructural en el sistema de notificación y registro, ya que muchas patologías derivadas de la exposición a agentes cancerígenos no se identifican como profesionales y acaban tratándose como enfermedades comunes, con el consiguiente perjuicio para las personas trabajadoras. Asimismo, ha advertido de la persistencia de riesgos conocidos como el amianto y de la reemergencia de la silicosis asociada a nuevas formas de exposición a sílice cristalina respirable, especialmente en actividades relacionadas con la manipulación de determinados materiales.

Gas radón

Por otro lado, también ha mencionado riesgos menos visibles, como la exposición al gas radón, presente en determinadas zonas geográficas (entre ellas gran parte del territorio extremeño) y entornos laborales. Este elemento radiactivo no se mide de forma sistemática, ni tampoco hay sobre él datos oficiales suficientes, ha lamentado, lo que dificulta la prevención y el reconocimiento de patologías asociadas. Por eso, ha insistido en la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia y control, así como de avanzar en el conocimiento de estas exposiciones para evitar que sigan pasando desapercibidas.

Registro de exposición a agentes cancerígenos

Ambos responsables sindicales han coincidido en señalar como medida prioritaria la creación de un registro de empresas y de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos, una medida que iría en línea con las estrategias europeas en materia de seguridad y salud laboral. Con su puesta en marcha, considera UGT, sería factible realizar un seguimiento de las exposiciones, acreditar el origen laboral de la enfermedad y evitar que las responsabilidades queden diluidas, especialmente en aquellos casos en los que la patología aparece años después.

UGT ha defendido la necesidad de reforzar las políticas preventivas mediante la sustitución de sustancias peligrosas, la implantación de medidas de protección colectiva, el uso de equipos de protección individual adecuados y la mejora de la formación e información a las personas trabajadoras.

Asimismo, han reclamado actualizar el listado de enfermedades profesionales, mejorar los sistemas de notificación y registro, crear registros específicos de exposición —como en el caso de la sílice— y reforzar las medidas de detección precoz de las patologías.