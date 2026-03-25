Unidas por Extremadura reclama medidas efectivas para el sector del transporte escolar

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado este miércoles a los gobiernos extremeño y estatal, tras una reunión con la Asociación de Empresas del Transporte Escolar, medidas efectivas ante lo que ha considerado “una situación excepcional” derivada de la guerra de Irán que está afectando a sectores esenciales como el del transporte escolar.

“La señora Guardiola y Vox no se están dando cuenta de que las empresas extremeñas, las que están levantando día a día nuestra región, necesitan un gobierno que ponga medidas útiles encima de la mesa”, ha señalado De Miguel, según recoge Unidas en una nota de prensa.

Medidas

Entre las medidas que el sector ha trasladado a Unidas por Extremadura están las de poner publicidad en los autobuses escolares, ayudas específicas y una exención de la Ley de Desindexación. De Miguel también ha denunciado que “el decreto estatal tampoco está ayudando a estos empresarios”.

“Un gobierno autonómico comprometido con el tejido empresarial extremeño debería empezar por mirar hacia nuestras pequeñas y medianas empresas, como son las del transporte escolar, que están realizando un servicio que es esencial, sobre todo en el medio rural”, ha reclamado Irene de Miguel, que además ha señalado que no se puede defender al medio rural “sin garantizar los servicios públicos a quienes más lo necesitan, que es a sus pobladores”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha recordado que el Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta semana “no ha puesto encima de la mesa ni una medida para las empresas del transporte escolar cuando nos están diciendo que igual dentro de dos semanas, cuando volvamos de Semana Santa, no hay”.

Y ha advertido que no se puede permitir que vuelva a darse “un caos en el transporte escolar que suponga que los niños y niñas no puedan acudir a sus centros escolares como sucedió a principio de curso”. Algo que ha calificado de “bochorno absoluto, una mala planificación y una mala gestión de este gobierno”.