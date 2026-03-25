Wonders, el lince que burló la muerte en Extremadura y ahora da vida en Murcia

Hay historias que empiezan mal y, aun así, encuentran un camino. La de Wonders arranca con un atropello en una carretera extremeña y continúa ahora en libertad, en las Tierras Altas de Lorca. Entre medias quedan un rescate a contrarreloj, una madre adoptiva y meses de seguimiento, un proceso que hoy se traduce en una imagen realmente emblemática: un lince que estuvo a punto de no sobrevivir, se ha convertido en símbolo de una recuperación que empieza a consolidarse.

Extremadura ha cedido este ejemplar de lince ibérico a la Región de Murcia para reforzar la población de la especie. No es una suelta más, sino el siguiente paso de una historia que comenzó en una cueva de Navalmoral de la Mata y que refleja, como ejemplo muy significativo, el recorrido que está viviendo el lince en la península.

De la urgencia al rescate

Todo empezó en abril de 2025 con la muerte de Urava, una hembra de lince atropellada pocos días después de haber parido. Había nacido en libertad en la zona de Matachel, en la provincia de Badajoz. Sin embargo, a causa de los fuegos del verano se había refugiado en la base aérea de Talavera la Real. Fue entonces cuando los técnicos la capturaron y la llevaron hasta la zona de Valdecañas Ibores donde tuvo, por desgracia, ese final en una carretera. La fotografía del animal muerto activó inmediato a los agentes del Medio Natural. La reconocieron y pensaron que era probable que, por la fecha, hubiese parido. El tiempo jugaba en contra. ¿Dónde podían estar? Si no encontraban a las crías, no sobrevivirían.

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Se organizó entonces un dispositivo con una quincena de efectivos, drones y cámaras subterráneas, que peinaron la zona durante horas. La búsqueda apenas duró un día, pero fue decisiva. Un maullido en el interior de una cueva marcó el punto exacto, y allí aparecieron los tres cachorros, vivos, en una escena que cambió por completo el desenlace previsto. Aquel hallazgo dio nombre y continuidad a la historia. Los bautizaron como Wolf, Wonder y Wendy. Wonders.

Una segunda oportunidad

Tras el rescate, los tres ejemplares fueron trasladados al centro de cría de Zarza de Granadilla, donde comenzó una fase clave. Allí, con el apoyo de Flora como madre adoptiva, los cachorros pudieron salir adelante y superar las primeras semanas, las más delicadas.

Con el paso de los meses, y una vez garantizado su desarrollo, el siguiente paso fue devolverles al comportamiento salvaje. En agosto de 2025 los trasladaron a una zona de presuelta en el Parque Nacional de Monfragüe, donde iniciaron su adaptación al medio natural. El proceso funcionó y la evolución fue positiva, lo que ha permitido dar ahora el salto definitivo.

De Extremadura a Murcia

Wonders ha sido liberado este martes en el núcleo de las Tierras Altas de Lorca, dentro de una estrategia de colaboración entre comunidades autónomas que busca consolidar la expansión del lince ibérico. Extremadura, donde la población ha crecido de forma notable en los últimos años, se ha convertido en uno de los territorios clave en ese proceso.

El director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura en funciones, Germán Puebla, ha destacado que la región siente "mucho orgullo" por el trabajo realizado, y ha subrayado que los resultados ya son visibles. No es un dato menor: la comunidad cuenta con más de 250 linces identificados y monitorizados, y ha contribuido a un hito mundial: que la especie haya pasado de estar en peligro de extinción a la categoría de vulnerable.

Desde Murcia, el consejero Juan María Vázquez ha incidido en esa misma idea y ha señalado que la historia de Wonders refleja el valor de la coordinación entre administraciones. "No es una suelta más", ha remarcado.

Una historia que no olvida su origen

En los últimos dos años, al menos 15 linces han muerto atropellados en Extremadura, un problema que constituye uno de los principales riesgos para la especie y que condiciona todo el trabajo de conservación. Por eso, detrás de cada liberación hay seguimiento, inversión y decisiones que todavía tienen margen de mejora. Los agentes llevan tiempo reclamando más vallados y pasos seguros en carreteras, medidas que ya han demostrado su eficacia en otros puntos.