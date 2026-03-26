Preocupación creciente por la seguridad en las viviendas extremeñas: el 30% de los extremeños teme ocupaciones ilegales y robos

La seguridad en el hogar es una de las principales preocupaciones de los extremeños. Así se desprende del informe Seguridad en edificios y viviendas realizado por Grupo Mutua Propietarios, que refleja que casi un 30% de los residentes en Extremadura teme la ocupación ilegalmente de su vivienda, mientras que un 32% se muestra preocupado por sufrir un robo. Sin embargo, esta inquietud contrasta con las estadísticas policiales que muestran una disminución de los robos con fuerza en un 9,2% en 2025 con 1.072 robos registrado. No obstante, la llegada de la Semana Santa, con su largo puente vacacional, o de otros momentos de vacaciones incrementan la preocupación de los extremeños, ya que, según los expertos, en esos momentos de ausencia se producen el mayor número de robos.

Por otro lado, el informe destaca que, en los últimos cinco años, un 4% de los extremeños ha sido víctima de un robo o intento de robo en su hogar o edificio. Esta incidencia es notablemente mayor en viviendas unifamiliares (7%) y en casas de más de 180 metros cuadrados (8%), comparado con el 4% registrado en viviendas colectivas.

Inseguridad creciente en viviendas unifamiliares

En este sentido, la investigación se detiene en la inquietud por los robos en hogares unifamiliares, que se eleva al 55% de los encuestados, y sobre todos en las viviendas de una sola planta. Los extremeños que residen en edificios de este tipo otorgan, de media, una puntuación de 5,32 sobre 10 en cuanto a la seguridad de sus viviendas, siendo especialmente baja en edificios de pocas plantas, donde apenas se llega a un 4,88.

¿Cómo enfrentan la inseguridad los extremeños?

A pesar de la creciente ansiedad, solo el 52% de los extremeños afirma que instalar medidas de protección en su hogar les aporta tranquilidad. Entre las soluciones más comunes se encuentran las puertas de seguridad, instaladas en el 62% de las viviendas, seguidas de ventanas con cerradura (38%), cerraduras multipunto (30%) y videoporteros (22%). Las alarmas conectadas siguen siendo una opción menor, con apenas un 18% de penetración en el mercado extremeño, aunque los hogares más grandes y nuevos se muestran más dispuestos a invertir en estas medidas.

Una barrera económica difícil de superar

Igualmente, la barrera económica se sitúa como el gran obstáculo para que muchos extremeños mejoren la seguridad de sus viviendas. El informe revela que el 62% de los encuestados considera que aumentar la seguridad de su hogar supone una inversión difícil de afrontar, lo que se traduce en que solo un 38% de los extremeños está dispuesto a gastar dinero en mejorar la protección de su vivienda.

¿Preocupación o miedo?

Además, el estudio apunta que el 42% de los extremeños cree que preocuparse en exceso por la seguridad de su hogar lleva a vivir con miedo, lo que genera una tensión entre el deseo de sentirse seguro y la sensación de ansiedad que acarrea una preocupación constante por los posibles robos.

Por último, el informe de Grupo Mutua Propietarios ofrece una radiografía detallada de la sensación de inseguridad en Extremadura y de las medidas que la ciudadanía toma para tratar de proteger su hogar, subrayando las desigualdades que aún persisten entre aquellos que pueden permitirse mejorar su seguridad y quienes no tienen recursos para hacerlo.

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