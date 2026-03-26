El turismo extremeño encara una buena Semana Santa bajo la amenaza de la crisis internacional

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (Ciem) prevé una campaña de Semana Santa con buenas expectativas para el turismo de Extremadura, aunque alerta a su vez de las consecuencias que puede tener para el sector la continuidad del conflicto en Oriente Medio, la inestabilidad geopolítica, la crisis energética y el encarecimiento de costes.

La organización empresarial sostiene que la demanda se mantiene firme en estas fechas, uno de los periodos clave del año para la hostelería y los alojamientos de la comunidad, pero advierte de que el actual escenario internacional empieza a trasladarse a la actividad diaria de las empresas y a condicionar sus decisiones a medio plazo.

El presidente de Ciem, José Luis Iniesta, sostiene que "el turismo está respondiendo para Semana Santa, pero la incertidumbre ya empieza a condicionar la planificación de muchas empresas”. Así lo traslada también la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex), que constata una evolución positiva de la demanda a corto plazo, favorecida tanto por la inercia de semanas anteriores como por un posible desplazamiento de flujos turísticos hacia destinos considerados más seguros.

Subida de costes

Pese a ello, la patronal subraya que el contexto internacional ya está dejando señales en el sector. Algunos proveedores, según explica, han comenzado a ajustar servicios para contener el incremento de los costes energéticos y del transporte, una situación que podría agravarse en los próximos meses y acabar condicionando también la campaña de verano.

Iniesta advierte, además, de que el sector se prepara para un escenario más exigente. “No sabemos si lo que estamos viendo ahora es solo el inicio, pero el sector ya empieza a prepararse para un entorno más duro”, señala el presidente de la patronal, que considera que, si persisten las tensiones y las cadenas de suministro no recuperan la normalidad, el aumento de costes acabará trasladándose de forma progresiva al conjunto de la economía y, de manera inevitable, también al turismo.

Sector estratégico

La organización recuerda que el turismo es un sector estratégico en Extremadura, con cerca de 5.000 empresas y más de 28.000 empleos, por lo que cualquier deterioro del contexto económico puede tener un efecto directo en la actividad regional. Ciem incide además en que, aunque se trata de uno de los sectores más dinámicos, también figura entre los más sensibles a una eventual contracción del consumo en escenarios de incertidumbre.

Por ello, el colectivo pone el foco en la especial vulnerabilidad de las pymes y de los trabajadores autónomos, que cuentan con menos margen para absorber el aumento de costes o responder a cambios bruscos en la demanda. La patronal considera así que los próximos meses serán determinantes no solo para el turismo, sino para el conjunto de la economía extremeña.