1,8 por litro: Extremadura afronta la Semana Santa con el precio del diésel más caro de la historia

A las tres de la tarde de hoy arranca la operación especial de tráfico de Semana Santa. Hasta la medianoche del lunes 6 de abril, que es festivo en siete comunidades autónomas, la DGT prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera en España. Unos desplazamientos que habrá que afrontar con el precio del gasóleo de automoción más alto de la historia para este periodo vacacional. En las gasolineras extremeñas, se promediaban a fecha de este martes en torno a 1,8 euros por litro.

Si bien en la Semana Santa de 2022, la que siguió a la invasión rusa de Ucrania, el coste del diésel se movía en estos mismos niveles (incluso algo superiores), lo que se pagaba realmente tras pasar por el surtidor estaba 20 céntimos por debajo, por la bonificación que había aprobado entonces el Gobierno. Esta era una de las medidas incluidas dentro del plan de choque que se había puesto en marcha por el citado conflicto.

Cuatro años después, otro paquete de medidas, convalidado ayer en el Congreso de los Diputados, ha sido el que ha frenado la disparada progresión de los carburantes desde el comienzo de los bombardeos sobre Irán el pasado 28 de febrero.

Según la actualización semanal de precios que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el gasóleo A habitual se comercializaba este martes a 1,793 euros por litro de media en las estaciones de servicio de la provincia de Badajoz y a 1,805 en las de la de Cáceres. Respecto al sábado pasado, una jornada antes de la entrada en vigor del real decreto, son 17,4 y 16,6 céntimos menos, respectivamente. Con todo, el coste sigue estando muy por encima del que había al cerrar febrero: aproximadamente un 23,5% superior, desde los 1,46 euros en los que se movía el litro de gasoil previamente al inicio de las hostilidades.

Gasolina

Por lo que respecta a la gasolina 95, se vendía este martes a 1,595 euros el litro de media en las estaciones de servicio de Badajoz, frente a los 1,585 por litro de las de Cáceres, ambas sensiblemente por debajo de la cotización del sábado día 21 (1,809 y 1,819 euros, respectivamente).

El 90% trasladado ya

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, el extremeño Carlos Cuerpo, informó este jueves de que, «a día de hoy, las estaciones de servicio han trasladado ya en torno al 90% de las rebajas fiscales a los precios de los combustibles. Por lo tanto, se está consiguiendo este objetivo perseguido». «No se observan comportamientos anómalos ni nada que indique» que las estaciones de servicio no están reflejando las bajadas del IVA y del impuesto de hidrocarburos, pero aun así la CNMC elaborará un informe sobre el tema, añadió el flamante vicepresidente primero del Ejecutivo.

Por contra, la organización de consumidores Facua denunció a través de un comunicado que «las tres principales cadenas de gasolineras han aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar de media entre 2 y 5 céntimos el precio del gasóleo».