Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega: dos perfiles para liderar el PSOE de Extremadura en su momento más convulso

La primera fase de las primarias del PSOE de Extremadura ha dejado claro el enfrentamiento directo entre dos proyectos con un fuerte componente territorial, en un partido que arrastra desde hace años desequilibrios y luchas internas entre las provincias de Cáceres y Badajoz.

Sánchez Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, ha logrado cosechar apoyos clave en la provincia de Badajoz, tras integrar al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y también a Blanca Martín, quien contaba con el respaldo de la agrupación de Mérida. Por su parte, Vega se presenta como la alternativa centrada en la militancia y el feminismo, con el objetivo de abrir una vía propia en la disputa por el liderazgo regional del partido.

Cotrina: estructura orgánica y territorio

Álvaro Sánchez Cotrina (Cáceres, 1986) enfrenta la carrera por el liderazgo del PSOE con el aval del municipalismo, el respaldo de la estructura orgánica cacereña y un discurso centrado en la unidad para afrontar la que, sin duda, está siendo la etapa más delicada y convulsa de los socialistas extremeños. Pupilo de Charo Cordero y Miguel Ángel Morales, su ascenso político ha sido constante y sin sobresaltos, lo que le ha permitido consolidar una imagen de dirigente orgánico, conocedor del partido y de sus equilibrios internos.

El candidato a la Secretaría General del PSOE extremeño Álvaro Sánchez Cotrina / CANDIDATURA DE ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA

Graduado en Derecho por la UNED, diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura y con formación en empleo y prevención de riesgos laborales, Sánchez Cotrina ha desarrollado buena parte de su carrera profesional como agente de Empleo y Desarrollo Local. Esa vertiente técnica le ha ayudado a reforzar un perfil político muy vinculado a la gestión, pegado a la estructura de un partido que se construye desde los pueblos y al trabajo diario en el territorio.

Alcalde de Salorino

El dirigente provincial ha hecho del pequeño municipio su carta de presentación. Alcalde de Salorino (522 habitantes) desde 2011, en 2015 dio el salto a la Diputación de Cáceres, donde permaneció hasta 2023 tras asumir distintas responsabilidades: fue vicepresidente tercero, diputado de áreas como Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Cultura, Deportes, Juventud o Turismo, además de portavoz de la institución. Desde 2023, es también diputado en la Asamblea de Extremadura.

La etapa en la diputación fue decisiva para consolidar su liderazgo en la provincia de Cáceres, ya que le permitió ganar visibilidad, ampliar su red de apoyos entre alcaldes y concejales y gestionar áreas especialmente sensibles para una provincia marcada por la despoblación, el envejecimiento y la necesidad de generar actividad económica más allá de los grandes núcleos urbanos.

El recorrido culminó con su llegada a la secretaría provincial del PSOE de Cáceres, en sustitución de Miguel Ángel Morales, en 2025. Cuando la fractura regional del PSOE ya era más que evidente, Sánchez Cotrina accedió al cargo sin necesidad de celebrar primarias, en una operación que evidenció su capacidad para tejer alianzas y ordenar apoyos en el seno del partido.

Galería | El PSOE extremeño se reinicia con unas primarias el 11 de abril: "Voy a seguir trabajando para que haya un solo candidato", asegura Quintana / cedidas

Proyecto integrador

En la carrera por la secretaría regional, su discurso ha puesto el acento en la unidad y en la necesidad de construir un «proyecto integrador» que vuelva a ilusionar a la militancia de cara al ciclo electoral que arrancará en 2027 con las municipales. Así, en estas primarias su baza no es la novedad, sino esa capacidad para tejer alianzas y coser heridas internas en un contexto convulso. De hecho, la integración de las candidaturas de Manuel José González Andrade y Blanca Martín, con peso específico en la provincia de Badajoz, le ha reforzado en esta primera fase.

Aunque Cotrina ha sido una de las voces más críticas con la gestora presidida por José Luis Quintana por la tardanza en reaccionar a la inédita situación política que vive Extremadura, su estilo ha tendido a la moderación. En el partido lo definen como un dirigente educado, respetuoso y generoso, un perfil que encaja con la imagen de solvencia y fiabilidad que quiere proyectar en la carrera interna.

Vega: del feminismo a la militancia

Soraya Vega (Herrera del Duque, 1987) afronta la carrera por el liderazgo del PSOE extremeño haciendo de la militancia su principal bandera. Su perfil remite a un recorrido distinto al de su rival: menos ligado a la estructura territorial del PSOE y más vinculado al activismo social, el feminismo y el compromiso personal. En plena batalla interna por el liderazgo, Vega trata de marcar perfil propio apoyado en un discurso de autonomía política.

Su vinculación con el PSOE arranca pronto. Estudiaba Educación Social cuando acudió a un mitin de Guillermo Fernández Vara en Don Benito. Al terminar, decidió ir a afiliarse a la Casa del Pueblo. Era 2007. Aquel paso, que ella misma ha vinculado al impacto emocional que le causó aquel acto y la tradición familiar, fue el inicio de una trayectoria política que casi dos décadas después la ha situado como una de las dirigentes socialistas con más proyección a nivel autonómico.

Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina registran el máximo de avales para concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura. / Candidatura de Soraya Vega

Movimiento asociativo

Titulada en Educación Social y con un máster en Sexología, Vega ha combinado su formación con una trayectoria profesional muy conectada con el ámbito asociativo. Desde joven ha participado en distintas organizaciones, hasta llegar a presidir Mujeres Jóvenes de Extremadura y formar parte de la Fundación Mujeres. Ese bagaje ha reforzado un perfil político atravesado por el feminismo y por una mirada pegada a las realidades sociales. Cinco años después de afiliarse al PSOE, en 2012, se convirtió en secretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, cargo que ocupó hasta el año 2017.

Su trayectoria institucional se desarrolló en paralelo. Fue teniente de alcalde en Herrera del Duque entre 2015 y 2019 antes de dar el salto a la Asamblea de Extremadura, donde es diputada desde 2019. En la Cámara autonómica ha ejercido como portavoz del Grupo Socialista, consolidando así su visibilidad pública y su capacidad de confrontación política.

Militancia y perfil propio

En estas primarias, Vega ha querido subrayar precisamente esa diferencia. Aunque formaba parte de la ejecutiva regional y cuenta con recorrido orgánico dentro del partido, ha defendido su candidatura como una propuesta nacida de la militancia y no de una estrategia previamente diseñada. Su discurso ha pivotado sobre esa idea: la de un proyecto «valiente», con voz propia y rostro de mujer, dispuesto a disputar el liderazgo regional desde abajo. Cuenta con el respaldo de sectores que en el anterior ciclo interno se alinearon con Miguel Ángel Gallardo, especialmente en la provincia de Badajoz.

Santi García

«Esto no va de estrategias diseñadas entre tres o cuatro, va de militancia y de compromiso», señaló en referencia velada a la estrategia de Álvaro Sánchez Cotrina tras registrar sus avales para concurrir a las primarias. Con esa apelación directa a las bases, Vega ha tratado de confrontar dos modelos: el de las candidaturas asentadas en la estructura del aparato frente a la legitimidad del militante como motor principal del PSOE.

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Soraya Vega también ha querido introducir una reflexión sobre el trato que reciben hombres y mujeres en política. Ha criticado la diferencia entre las «tutelas» que, a su juicio, se atribuyen a las mujeres y los «apoyos» que suelen reconocerse a los hombres, una lectura con la que ha reforzado su perfil feminista en esta primera fase.