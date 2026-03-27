El chino sigue expandiéndose en Extremadura

Dicen que es mucho más que una moda o un ‘hobby’. Es una apuesta por el presente y el futuro y una oportunidad para mejorar la empleabilidad y derribar barreras culturales y lingüísticas en un contexto geopolítico en constante cambio. Aprender chino es todo eso y mucho más.

Desde que aterrizó oficialmente en la educación extremeña, con la implantación de la enseñanza de lengua china en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cáceres en el curso 2023-2024, su expansión no ha parado. Avanza a ritmo lento, pero sostenido y ya son más de 200 extremeños los que están aprendiendo la lengua asiática de forma oficial en la actualidad, al margen de iniciativas particulares que ofertan distintas academias repartidas en la comunidad o los estudiantes por su cuenta.

De momento, la de Cáceres es la única EOI de Extremadura que ofrece este idioma y la Consejería de Educación no tiene intención por ahora de ampliarlo a otras porque ninguna EOI ha solicitado impartir esta lengua, señalan desde la administración. Actualmente, de los 50 alumnos matriculados, hay 17 en el nivel A1 (el más bajo), otros 18 en el nivel A2 y 15 en el B1 (el más alto impartido hasta el momento).

A esta iniciativa oficial que arrancó en 2023 se sumó posteriormente la Universidad de Extremadura (UEx) con la impartición de cursos de Lengua y Cultura China que ya celebran su tercera educación con mayor interés. La iniciativa ha cogido un mayor impulso tras la puesta en marcha de la primera sede del Instituto Panda en la universidad extremeña hace un año, gracias a la alianza con la Universidad de Educación de Chongqing.

Una cultura antigua y una economía muy potente

A través de esta unión, la UEx ha inaugurado este mes estos cursos que se consolidan en la comunidad: «Esta tercera edición supone la madurez de nuestra apuesta por el plurilingüismo; no solo enseñamos un idioma, proporcionamos las llaves para entender una de las culturas más antiguas del mundo y una de las economías más potentes», asegura la secretaria del Instituto Panda, Laura Fielden.

En esta ocasión, tras el éxito de las dos convocatorias anteriores, la UEx ha ampliado su oferta a seis grupos diferenciados que abarcan varios niveles. Los cursos, gestionados a través del Instituto Panda desde el Vicerrectorado de Planificación Académica e impartidos hasta mayo, cuentan este año con una participación que supera las 150 personas inscritas, tras abrirse la matrícula a todos los públicos, de dentro o de fuera de la institución.

Las tres profesoras de los cursos de la UEx, procedentes de Chongqing. / UEX

Según explica la UEx, a diferencia de los métodos de enseñanza tradicionales, estos cursos integran el componente cultural como eje central. Así, se imparte gramática y fonética, pero el alumnado también participa en talleres de caligrafía, ceremonias de té y canto y baile tradicional chino. Todo a cargo de tres profesoras procedentes de la Universidad de Educación de Chongqing: Li Jiyang, la profesora coordinadora, y Li Yao y Duan Huiqin, profesoras ayudantes, que viven en la región durante los dos meses y medio que dura la formación. Las clases se imparten presencialmente en las ciudades de Badajoz y Cáceres, pero también hay dos grupos online, con el objetivo de facilitar el acceso a todas las personas interesadas.