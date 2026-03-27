Extremadura, Aragón y el Alentejo prueban un modelo agrario para proteger aves esteparias en la Red Natura 2000

La conservación de las aves esteparias depende del campo. Extremadura participa junto a Aragón y el Alentejo portugués en un ensayo que busca demostrar que agricultura y biodiversidad pueden convivir con ayudas, asesoramiento técnico y cambios concretos en el manejo de las explotaciones.

Detrás de esa estrategia está el proyecto LIFE Agroestepas Ibéricas, coordinado por SEO/BirdLife y desarrollado con numerosos socios como Asaja, la Junta de Extremadura, Cicytex o la Universidad de Oporto, entre otros. Su objetivo no es solo frenar el deterioro de varios espacios de la Red Natura 2000, sino también ofrecer a la administración un modelo de buenas prácticas agrarias que pueda integrarse en las políticas públicas de agricultura y desarrollo rural.

La iniciativa parte de un diagnóstico conocido desde hace años en buena parte del campo peninsular: la intensificación agrícola, la pérdida de barbechos y el uso de agroquímicos han ido reduciendo el espacio disponible para especies como el sisón común, la avutarda o el aguilucho cenizo, cuyas poblaciones han sufrido descensos alarmantes en las últimas décadas, según explica SEO en una nota de prensa. En el caso extremeño, el proyecto se despliega en enclaves de alto valor ecológico como La Serena, Campiña Sur, los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, los Llanos de Alcántara y Brozas o el complejo lagunar de La Albuera.

Trabajo conjunto de agricultores, ganaderos y conservacionistas

Para Extremadura, el interés del proyecto va más allá de la conservación estricta. Cicytex trabaja dentro de LIFE Agroestepas Ibéricas en la recuperación de variedades antiguas de trigo para secano y en la evaluación del estado de conservación de pastizales mediterráneos prioritarios, mientras que parte de los ensayos ya se han situado en fincas colaboradoras de la ZEPA Campiña Sur, una de las grandes comarcas cerealistas de la región.

Ese enfoque conecta con una realidad muy extremeña: la necesidad de mantener actividad agraria en amplias zonas rurales sin vaciar de valor natural los paisajes que dependen precisamente de esa agricultura. El proyecto defiende que agricultores, ganaderos y conservacionistas pueden trabajar juntos para sostener estos sistemas agroesteparios y las especies protegidas que aún encuentran en ellos uno de sus últimos refugios europeos.

Acuerdos voluntarios con las fincas

Una de las piezas centrales son los acuerdos de custodia del territorio con agricultores y propietarios. A través de esos convenios, las explotaciones se comprometen de forma voluntaria a aplicar prácticas compatibles con la biodiversidad, con apoyo técnico y compensaciones económicas para evitar que la conservación se traduzca en una pérdida inasumible de rentabilidad. El proyecto ya ha puesto en marcha ensayos de buenas prácticas en más de 25 fincas de Extremadura, Aragón y Portugal.

La lógica es sencilla, aunque no siempre fácil de aplicar: recuperar dinámicas agrarias tradicionales que ayuden a reconstruir un mosaico de hábitats útil para aves que nidifican en el suelo. El propio proyecto sitúa entre sus objetivos regenerar pastos permanentes degradados y mejorar la detección de las zonas más sensibles para evitar labores agrarias peligrosas durante la reproducción.

De la alfalfa al barbecho

En Aragón, una de las medidas que se están probando consiste en sembrar alfalfa con semillas no tratadas y mantener las parcelas sin laboreo durante cinco años, con manejo mediante siega o pastoreo entre octubre y marzo, fuera del periodo reproductor. Según la nota de SEO/BirdLife, seis fincas experimentales aplican ya este programa en zonas esteparias de alto valor como Monegrillo, Pina, La Retuerta y Sástago.

El coordinador del proyecto, Marcelino Cardalliaguet, sostiene que ya empieza a verse interés en el sector porque "es posible compatibilizar la rentabilidad agraria con la conservación de la biodiversidad, trabajando de la mano con el sector agrícola". Esa idea enlaza con el debate de fondo de la PAC: cómo premiar prácticas que protejan el medio ambiente y refuercen el tejido rural sin dejar fuera a quienes viven del campo.

En Extremadura, en concreto, el proyecto se desarrolla en las ZEPA la Serena y Sierras Periféricas, el ZEC La Serena, la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera, ZEPA Campiña Sur, ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes y la ZEPA/ZEC Llanos de Alcántara y Brozas.

En Aragón se está llevando a cabo en el ZEC Monegros, en la ZEPA la Retuerta y Saladas de Sastago, en la ZEPA el Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel y la ZEPA Estepas de Monegrillo y Pina, mientras en Portugal se está actuando en el Alentejo ZEPA Évora, en la ZEPA Castro Verde y en la ZEPA Campo Maior.