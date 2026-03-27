Extremadura permitirá pescar de forma inmediata con una declaración responsable mientras llega la licencia

La Junta de Extremadura ha dado un paso para agilizar uno de los trámites más demandados por los aficionados a la pesca. Desde ahora, quienes presenten una declaración responsable podrán pescar sin esperar a recibir la licencia en soporte físico, una medida con la que la Administración autonómica tiene como objetivo desbloquear los retrasos acumulados en la tramitación de permisos para esta práctica.

La medida llega, según la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), para dar salida a la “ingente acumulación de solicitudes” provocada por el aumento de licencias anuales tras la bonificación completa de la tasa en 2025. Además, se introducen cambios en varios tramos de pesca y fija por primera vez condiciones generales para la acuicultura extensiva en charcas.

Apuntado esto, la modificación más inmediata afecta a la licencia. La Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia habilita un formulario que podrá presentarse por vía electrónica o en papel y que permitirá pescar desde ese mismo momento, siempre que el interesado lleve consigo el justificante de presentación, el DNI, las hojas informativas de pesca y, cuando proceda, el pago de la tasa y la documentación de las bonificaciones.

Cambios en el mapa

La norma añade además varias modificaciones en el mapa piscícola extremeño. En Cabezuela del Valle se amplía el límite inferior del tramo Garganta de los Buitres o Injertana, que pasa de vedado de pesca a tramo sin muerte de trucha con temporada. A ello se suman tres nuevos enclaves de pesca tradicional sin muerte de especies nativas: la laguna del Arroyo de las Fontanillas, en Ahillones; la charca de Las Vacas, en Talarrubias; y la charca de las Zorreras, en Palomero.

La resolución también pone orden en la acuicultura extensiva en charcas, una actividad para la que el Gobierno regional fija como criterio general que no se altere el régimen ni la calidad natural de las aguas. Entre otras condiciones, establece que la cantidad de pienso aportado debe ser inferior a la pesca extraída y que no podrá incrementarse el vertido mediante derivaciones desde otros cauces u otras aportaciones.

Otro de los puntos relevantes es que quienes ya hubieran solicitado la licencia por el procedimiento ordinario, pero aún no la hayan recibido en tarjeta física, también podrán pescar si presentan esa declaración responsable. Quedan fuera de este sistema simplificado los supuestos excepcionales en los que no sea posible completar el formulario, casos en los que habrá que seguir recurriendo a la solicitud ordinaria, a la plataforma ARADO o a la sede electrónica para las licencias interautonómicas.

Licencia interautonómica

Por otra parte, cabe recordar que los aficionados a la caza y la pesca en Extremadura podrán utilizar una sola licencia para practicar estas actividades en diez comunidades autónomas, tras el convenio firmado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que fue publicado el pasado 10 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo sustituye al marco legal aprobado en el año 2017 y amplía su alcance territorial con la incorporación de Andalucía y Castilla-La Mancha, que no participaban en el sistema anterior. De esta forma, los cazadores y pescadores extremeños podrán ejercer estas prácticas en todos los territorios firmantes sin necesidad de tramitar permisos distintos en cada comunidad.

En concreto, el convenio establece la creación de una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas continentales, válida en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia. Las nuevas licencias tendrán una validez de un año y un coste fijado en 70 euros para la caza y 25 euros para la pesca en aguas interiores.