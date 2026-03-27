Extremadura prevé un 90% de ocupación en los días centrales de Semana Santa y afianza el tirón de la naturaleza

Extremadura encara la primera gran escapada turística de la primavera con previsiones altas en los días centrales de Semana Santa. El sector confía en el tirón de las procesiones, el regreso a los pueblos y una oferta de naturaleza cada vez más visible.

De esta forma, la comunidad afronta la Semana Santa de 2026 con expectativas elevadas para el sector turístico. Según las estimaciones de la Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (FEEXTUR), integrada por Aturnex y Destino Sur Extremadura, la región parte de un 65% de ocupación en el primer tramo festivo, entre el Viernes de Dolores y el Miércoles Santo, y alcanza el 90% de ocupación en los días centrales de la celebración, desde el Miércoles Santo hasta el Lunes de Pascua.

El dato dibuja un escenario favorable para hoteles, apartamentos y casas rurales en una de las citas más potentes del calendario turístico extremeño. A ello se suma una circunstancia que el sector considera decisiva: las previsiones de estabilidad meteorológica, que pueden favorecer tanto las salidas de última hora como la actividad en la calle y las escapadas al entorno natural.

Ciudades con tirón y pueblos que ganan espacio

El perfil del visitante que elige Extremadura en estas fechas, según traslada la patronal, vuelve a ser amplio. Llegan parejas, familias y grupos de amigos que buscan una Semana Santa con identidad propia, vinculada a las procesiones, al patrimonio monumental y a una experiencia más pausada que la de otros destinos masificados.

En ese mapa sobresalen Plasencia, Cáceres y Badajoz, que concentran buena parte de la demanda por el atractivo de sus celebraciones religiosas y por su capacidad para combinar tradición, oferta cultural y restauración. Pero junto a las grandes ciudades crece también el protagonismo de los municipios pequeños y medianos, donde el visitante encuentra una vivencia más cercana y menos multitudinaria.

Localidades como Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros o Valverde de la Vera refuerzan su posición en esa búsqueda de una Semana Santa más íntima, ligada al arraigo vecinal y al peso de las costumbres. En muchos casos, esa elección responde también a una tendencia cada vez más clara: dormir en un pueblo y desplazarse después a distintos focos de interés de la comarca.

Patrimonio, gastronomía y tradición

La estancia, además, ya no gira solo en torno a los actos religiosos. El viajero que entra en Extremadura durante estos días combina procesiones con visitas monumentales, salidas gastronómicas y rutas por enclaves naturales. Ese cruce de intereses permite al destino ampliar su radio de atracción y repartir mejor el movimiento turístico.

Dentro de esa oferta complementaria sobresale también la gastronomía de temporada. Los concursos de torrijas que se celebran en ciudades como Badajoz y Jerez de los Caballeros se han ido consolidando como un reclamo propio, capaz de sumar público y de reforzar una imagen de Semana Santa vinculada no solo al fervor, sino también al sabor y a la convivencia. según apunta Feextur.

El regreso a los pueblos, clave en el mapa de reservas

Uno de los rasgos más característicos de la campaña extremeña es el retorno del emigrante, destaca Feextur. Muchas plazas se ocupan estos días por personas con raíces familiares en la región que vuelven a sus localidades de origen para pasar la Semana Santa. Ese flujo, muy presente en numerosos municipios, explica parte del comportamiento de la demanda y tiene especial incidencia en los alojamientos rurales.

En la provincia de Badajoz, ese regreso procede sobre todo de comunidades como Madrid y Cataluña. En la de Cáceres se suman además retornos desde el País Vasco y la Comunidad Valenciana. No se trata solo de visitantes en sentido estricto, sino de un movimiento con un fuerte componente afectivo y familiar que cada año reanima bares, comercios y celebraciones locales.

La naturaleza se hace fuerte en la escapada

El buen tiempo previsto añade fuerza a un segmento que gana peso campaña tras campaña: el turismo activo. Los free tours urbanos siguen creciendo en las principales ciudades extremeñas, pero la oferta se ensancha cada vez más con propuestas al aire libre que ayudan a desestacionalizar y a diversificar el destino.

En ese escaparate aparecen actividades como el kayak en Puerto Peña o en el embalse de Gabriel y Galán, recorridos por vías verdes como las de Baños de Montemayor o Berlanga, planes acuáticos en Alange y en las gargantas del norte extremeño, además del avistamiento de fauna en espacios como Hornachos, el Geoparque o el Tajo Internacional.

Ese cruce entre religiosidad, patrimonio, gastronomía y naturaleza consolida una idea que el sector lleva tiempo defendiendo: la Semana Santa extremeña no se explica ya solo por sus procesiones. También se sostiene sobre una red de pueblos, paisajes y experiencias que amplían la estancia y empujan el gasto turístico en todo el territorio.