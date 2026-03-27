Qué hacer en Extremadura esta Semana Santa: conciertos, gastronomía, teatro y rutas para el primer fin de semana de vacaciones

La Semana Santa trae consigo varios días de descanso que muchos aprovechan para viajar, desconectar y disfrutar del ocio y el tiempo libre. En Extremadura, estas fechas tienen un peso especial en numerosas ciudades y pueblos, donde la tradición religiosa marca buena parte de la agenda.

Pero más allá de procesiones, oficios y actos vinculados a estas celebraciones, la comunidad también ofrece una amplia propuesta de actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza.

Conciertos, exposiciones, teatro, festivales, ferias gastronómicas y rutas senderistas se abren paso durante estos días como alternativa para quienes buscan otros planes en Semana Santa en Extremadura. Desde las capitales de provincia hasta pequeñas localidades del medio rural, el primer fin de semana de vacaciones llega cargado de propuestas para todos los públicos.

A continuación, repasamos algunos de los planes más destacados para este arranque de la Semana Santa.

Un concierto de la Orquesta de Extremadura. / El Periódico

Cáceres y la Orquesta de Extremadura

La agenda cultural en Cáceres arranca el viernes 27 con la actuación de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos de Cáceres a partir de las 20.00 horas. Se trata de una de las citas destacadas del fin de semana para quienes prefieren disfrutar de la música en directo.

Badajoz: tributos musicales

Badajoz concentra varias propuestas para este primer tramo vacacional. El sábado 28 será una jornada especialmente musical, con el concierto tributo a José Luis Perales y también la actuación de Arizona Baby, dos opciones diferentes para públicos distintos pero con un mismo atractivo: la música en vivo.

Además, la ciudad acogerá una propuesta expositiva de interés cultural e histórico. Desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril, el Hospital Centro Vivo albergará la exposición sobre el 49 aniversario de la Matanza de los Abogados de Atocha, una muestra que invita a la reflexión y amplía la oferta cultural de la capital pacense durante la Semana Santa.

Motocross en Mérida

En Mérida, el deporte y la adrenalina serán protagonistas el domingo 29 de marzo. A partir de las 9.00 horas, el Circuito Municipal Vía de la Plata acogerá una prueba puntuable para el Campeonato de Extremadura de Motocross, organizada por el MotoClub Vía de la Plata.

Es una alternativa diferente para quienes buscan un plan al aire libre y con ambiente deportivo durante el fin de semana.

Motrocross en Mérida / Cedida

Plasencia: cata gastronómica, folclore, teatro...

Plasencia se presenta como uno de los destinos con programación más variada para este primer fin de semana de vacaciones.

El viernes 27, a las 21.00 horas, el Gospel Lounge será escenario de una cata comentada de quesos extremeños y embutidos ibéricos de bellota. La propuesta incluye maridaje con cuatro vinos, además de opción de cervezas o refrescos, y un sorteo de regalos entre los asistentes. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación. Organizan el evento Gospel Lounge y Jamonería El Cerdito Feliz.

Ya el sábado 28, la oferta se multiplica. El teatro Alkázar acogerá el XI Festival de Folclore Infantil, mientras que el Palacio de Congresos de Plasencia será el escenario de “Corta el Cable Rojo”, una de las comedias de mayor éxito del panorama teatral español.

Ese mismo día, la música volverá a sonar con un tributo a Melendi en Clab Theater Plasencia, otra cita pensada para quienes quieran alargar la jornada con un ambiente más festivo.

Gurumelos y más

Cartel de la Feria del Gurumelo / Cedida

En Villanueva del Fresno, Badajoz, calientan motores para la Feria del Gurumelo, que se celebra también estos días. El municipio pacense ultima ya los preparativos para una de sus citas más emblemáticas, en la que el gurumelo volverá a ser el gran protagonista. Gastronomía, tradición, visitantes y ambiente festivo llenarán las calles de la localidad en un evento que pone en valor uno de los productos más representativos de la zona.

Para Villanueva del Fresno, el gurumelo es mucho más que un reclamo culinario: forma parte de su identidad, de su vínculo con el campo, de la vida en familia y de unas raíces que siguen muy presentes. Con todo preparado, la localidad se dispone a recibir a vecinos y visitantes con los brazos abiertos durante un fin de semana marcado por el sabor y el orgullo de su tradición.

Pintura para una escapada cultural

Entre los planes culturales aparece la exposición de pintura de La Cuerva en Hervás, una oportunidad para completar una visita a una de las localidades más pintorescas del norte extremeño con una propuesta artística.

Acehúche: dos décadas de la Feria Ibérica del Queso de Cabra

La gastronomía también tendrá un lugar destacado esta Semana Santa en Extremadura. Acehúche celebra durante este fin de semana (del 28 y 29 de marzo) la Feria Ibérica del Queso de Cabra, que cumple ya dos décadas reuniendo a amantes del queso y la buena mesa.

El programa incluye catas, degustaciones, actividades infantiles y mucho más, consolidándose como una de las citas gastronómicas más atractivas del calendario regional para estos días.

Queso de Cabra de Acehúche DOP. / J.Ventura

Ambiente histórico con mercado medieval

También el 28 y 29 de marzo, Zorita celebra su Mercado Medieval, una propuesta que suele combinar puestos, animación y ambiente temático, ideal para quienes buscan un plan familiar o una escapada diferente durante el fin de semana.

Cartel del Mercado Medieval de Zorita / Cedida

Tradición gastronómica con la matanza

La tradición popular tiene su espacio el sábado 28 con la Matanza Tradicional de Santibáñez el Alto, una cita que conecta con las costumbres gastronómicas y festivas del mundo rural extremeño.

Rutas senderistas en Tornavacas y Valencia de Alcántara

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, el domingo 29 hay también opciones senderistas en distintos puntos de la región.

En Tornavacas se celebra la ruta senderista del Cerezo en Flor, un clásico de estas fechas en el Valle del Jerte, donde el paisaje se convierte en uno de los grandes atractivos turísticos de la primavera extremeña.

Cerezos en flor en Hervás. / Javier Lumeras

Ese mismo día, Valencia de Alcántara acoge una ruta senderista transfronteriza, otra alternativa para disfrutar del entorno natural y del patrimonio paisajístico de la zona.

Mucho más que tradición religiosa

Aunque la Semana Santa sigue siendo una de las celebraciones más relevantes del calendario en Extremadura, especialmente en ciudades y pueblos con gran arraigo cofrade, la comunidad demuestra también en estas fechas su capacidad para ofrecer planes variados fuera del ámbito litúrgico y religioso.

La combinación de cultura, música, gastronomía, deporte, tradición popular y naturaleza convierte a Extremadura en un destino con múltiples posibilidades para quienes quieren aprovechar estos días libres de otra manera. El primer fin de semana de vacaciones deja así una agenda diversa, pensada para públicos muy distintos.