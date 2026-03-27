El programa Concilia llevará ludotecas y ocio educativo a 410 pueblos extremeños con una inversión de 9 millones

La Junta de Extremadura aciva este viernes el programa Concilia Extremadura, dotado con 9,1 millones de euros, con el que los ayuntamientos y entidades locales menores podrán organizar ludotecas y actividades de ocio educativo para facilitar la conciliación, especialmente en el mundo rural.

El Diario Oficial de Extremadura publica este viernes el acuerdo por el que se aprueba el programa Concilia Extremadura, una iniciativa que llegará a 410 entidades locales de la región. La medida se enmarca en el Programa de Colaboración Económica Municipal de Conciliación y Corresponsabilidad para 2026 y está cofinanciada por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Extremadura.

La puesta en marcha de este plan permitirá que municipios y entidades locales menores organicen recursos de apoyo para las familias en periodos no lectivos o en horas no lectivas. En una comunidad con un fuerte peso del ámbito rural, el programa busca aliviar una necesidad especialmente visible en muchos pueblos: contar con servicios que ayuden a compaginar trabajo, cuidados y vida familiar.

Los proyectos que se financien deberán centrarse en educación no formal, ocio y tiempo libre. La previsión es que incluyan actividades lúdicas, socioeducativas, culturales e inclusivas dirigidas a menores de 2 a 14 años, tanto en vacaciones como fuera del horario escolar.

La principal novedad de esta edición es que podrán participar también personas con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años. Para hacerlo posible, el programa amplía los perfiles profesionales que pueden ser contratados, con el objetivo de que las entidades locales dispongan de personal especializado cuando las actividades lo requieran.

Contrataciones preferentes: mujeres desempleadas, mayores de 45 años y menores de 30

El acuerdo contempla financiar en cada entidad local la contratación de un director de actividades de ocio y tiempo libre y de entre uno y cinco monitores, en función de la población infantil. También se sufragará la compra de material fungible necesario para el desarrollo de las actividades.

En el apartado laboral, la convocatoria fija prioridades para la contratación. Tendrán preferencia mujeres en desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años, personas menores de 30 años sin experiencia laboral e inscritas como desempleadas, así como perfiles que acrediten formación en igualdad y en el sector de los cuidados.

Conciliación e igualdad

La filosofía del programa va más allá de la oferta de ocio infantil. La Junta plantea Concilia Extremadura como una herramienta para combatir la brecha de género que sigue recayendo sobre muchas mujeres cuando faltan recursos para el cuidado. El objetivo es favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Ese efecto se busca, sobre todo, en las zonas rurales, donde la red de servicios para conciliar suele ser más limitada. La Junta sostiene que el programa puede contribuir, además, a facilitar el empleo y el emprendimiento femenino y a reforzar un sector, el de los cuidados, que sigue reclamando mayor reconocimiento y mejores oportunidades laborales.