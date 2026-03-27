Estas son las gasolineras extremeñas más baratas para repostar en la operación salida de Semana Santa

Con la operación salida de Semana Santa en marcha, los conductores que vayan a coger el coche en las comarcas de Vegas Altas, La Serena y Tierra de Barros tienen ya una referencia clara para ahorrar en el repostaje. La gasolinera más barata de Extremadura se encuentra en Valle de la Serena, en el polígono de la carretera de Higuera de la Serena, s/n, donde el precio del diésel marca 1,389 euros.

Se trata de la opción más económica, con una diferencia notable respecto al resto de estaciones. La segunda más barata se localiza en Hornachos, en la carretera de Puebla de la Reina s/n, con un precio de 1,569 euros, mientras que el tercer puesto lo ocupa la estación de Campanario, en la EX-104, kilómetro 19, con 1,618 euros.

Entre las alternativas más asequibles también figuran El Torviscal, con 1,620 euros, y Obando y Navalvillar de Pela, ambas con 1,640 euros. A ellas se suma Villafranca de los Barros, donde el combustible se sitúa en 1,649 euros.

Villanueva y Don Benito

En el entorno más próximo a Villanueva de la Serena y Don Benito, los precios más bajos se concentran en Vivares (1,659 euros), Zurbarán (1,668 euros), Don Benito (1,670 y 1,677 euros, según estación) y Villanueva de la Serena, donde tanto la gasolinera de Petrostar Energía, en el polígono industrial La Barca, como la de Ballenoil, en la avenida Hernán Cortés, ofrecen el litro a 1,679 euros.

La diferencia entre la estación más barata y las ubicadas en Villanueva de la Serena supera los 29 céntimos por litro, un margen que puede traducirse en un ahorro apreciable para quienes tengan previsto realizar desplazamientos largos durante estos días festivos.

El ranking de la web Komparing confirma, además, que las cooperativas y estaciones situadas fuera de los grandes núcleos urbanos vuelven a situarse entre las opciones con precios más competitivos en una de las fechas de mayor movimiento en carretera del año.