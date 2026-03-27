«Los valores de la escalada encajan muy bien con lo que representa EBRO»

¿Qué supone para Leza Motor EBRO participar como colaborador en una cita deportiva como la Copa de España de Escalada de Cáceres?

Para nosotros es una forma muy bonita de estar presentes en algo que va más allá del deporte. Es un evento nacional que pone a Cáceres y a Extremadura en el mapa de la escalada y del deporte en general, y como empresa de origen extremeño nos gusta apoyar iniciativas que generan actividad, ilusión y movimiento en nuestra tierra.

El s800 PHEV en la exposición de Leza Motor en Capellanías. / Juan José Ventura

¿Por qué han decidido vincular la imagen de EBRO a un deporte como la escalada, que transmite valores muy concretos como esfuerzo, superación y sostenibilidad?

Porque esos valores encajan muy bien con lo que representa EBRO. La escalada habla de esfuerzo, de superarse paso a paso y de respeto por el entorno, y creemos que son mensajes muy positivos. Además, es un deporte cada vez más seguido por gente joven y activa, y nos parecía una muy buena forma de conectar con ese público.

El EBRO s900 PHEV / Juan José Ventura

Van a exponer uno de sus vehículos durante el campeonato. ¿Qué modelo han elegido y qué quieren mostrar al público con esa presencia?

Vamos a llevar el EBRO s700, uno de los modelos más representativos de la nueva etapa de la marca. Es un SUV moderno, con mucha tecnología, diseño muy cuidado y pensado para el día a día. Lo que queremos es que la gente pueda verlo de cerca, descubrirlo y entender que EBRO ha vuelto con una propuesta muy actual y competitiva.

Interior del EBRO S800 PHEV. / Juan José Ventura

¿Qué tipo de acciones o sensaciones buscan generar entre los asistentes al acercar la marca EBRO a un evento de estas características?

Sobre todo, cercanía. Queremos que la gente se acerque, pregunte, descubra la marca y tenga una experiencia positiva. Nosotros, como grupo, trabajamos con marcas muy reconocidas como BMW, MINI y MG en Extremadura, y estamos acostumbrados a estar cerca del cliente. Con EBRO queremos hacer exactamente lo mismo.

Interior de la exposición de Leza Motor EBRO en Capellanías. / Juan José Ventura

Desde el punto de vista comercial, ¿qué importancia tiene para EBRO estar presente en eventos que conectan con el territorio y con un público cada vez más diverso?

Es fundamental. Hoy las marcas no solo se conocen en un concesionario, también en la calle, en los eventos y en el día a día de la gente. Participar en iniciativas como esta nos permite acercarnos a un público muy diverso y reforzar esa conexión con el territorio que siempre hemos tenido.

Fachada de EBRO, Leza Motor en polígono Las Capellanías de Cáceres. / Juan José Ventura

¿Seguirá EBRO apostando por este tipo de colaboraciones ligadas al deporte y a eventos con impacto social y local?

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Sí, sin duda. Siempre que haya iniciativas que aporten valor al deporte, a la ciudad o a la región, estaremos encantados de estudiar cómo podemos apoyar. Al final, somos una empresa muy vinculada a Extremadura y creemos que crecer también significa contribuir a que pasen cosas positivas aquí.