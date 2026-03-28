Arranca la Semana Santa en Extremadura con sol y sin sobresaltos en el cielo

Extremadura dará la bienvenida a la Semana Santa este fin de semana con un escenario meteorológico muy favorable, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. El sol será el gran protagonista tanto el sábado como el esperado Domingo de Ramos, dejando una estampa plenamente primaveral en toda la comunidad.

Temperaturas suaves para el inicio festivo

Las temperaturas se mantendrán en la línea de los últimos días, con pocos cambios tanto en las mínimas como en las máximas. Durante las horas centrales del día, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 20 grados, valores suaves que acompañarán el ambiente festivo en calles y plazas.

El cielo permanecerá prácticamente despejado durante toda la jornada, lo que permitirá el desarrollo normal de los actos previstos para el inicio de la Semana Santa. Las primeras procesiones podrán recorrer las calles sin preocuparse por la lluvia, en un arranque marcado por la estabilidad atmosférica.

El único elemento a tener en cuenta será el viento, que podría dejar algunas rachas moderadas en distintos puntos de la región. Estas rachas irán ganando presencia a lo largo del día, aunque sin llegar a comprometer el desarrollo de las celebraciones.

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Domingo de Ramos

De cara al Domingo de Ramos, la situación apenas variará. Se mantendrá el tiempo estable, con sol y temperaturas suaves, lo que garantiza un inicio de la Semana Santa sin riesgos meteorológicos. Un contexto ideal para que cofradías y fieles puedan disfrutar con normalidad de una de las citas más esperadas del año.