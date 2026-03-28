Extremadura registra menos rupturas de pareja en 2025, pero suben los divorcios de mutuo acuerdo

Los órganos judiciales extremeños contabilizaron 1.785 demandas de disolución matrimonial en 2025, lo que supone un descenso del 6,1 % respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta caída se enmarca en una tendencia general en España, donde las demandas totales también descendieron, en este caso un 11,7 %, hasta situarse en 84.424 procedimientos.

En términos relativos, Extremadura registró 169,7 demandas por cada 100.000 habitantes, una cifra ligeramente inferior a la media nacional, fijada en 171,9. Este indicador sitúa a la comunidad en la parte media-baja del ranking autonómico.

Suben los divorcios de mutuo acuerdo

El comportamiento de las distintas tipologías de ruptura refleja cambios relevantes. Los divorcios de mutuo acuerdo, que alcanzaron los 1.118 casos, aumentaron un 4,5 %, consolidándose como la fórmula predominante.

Por el contrario, los divorcios no consensuados descendieron de forma notable, un 16,6 %, hasta sumar 579 procedimientos. Esta evolución apunta a una mayor inclinación hacia acuerdos entre las partes, en línea con lo observado en el conjunto del país.

En el ámbito de las separaciones, también se registran descensos significativos. Las separaciones no consensuadas cayeron un 48,7 % (20 casos), mientras que las consensuadas bajaron un 29,9 % (68 casos).

Sin nulidades en 2025

El informe del CGPJ recoge además que no se registró ninguna nulidad matrimonial en Extremadura en 2025, frente a la única contabilizada el año anterior, lo que confirma el carácter residual de este tipo de procedimientos en la región.

A nivel nacional, sin embargo, las nulidades sí experimentaron un ligero repunte, con un aumento del 14,3 % hasta alcanzar las 72.

Diferencias territoriales en España

El análisis por comunidades autónomas muestra diferencias significativas. Baleares (207,7) y Canarias (205,2) presentan las tasas más altas de demandas por cada 100.000 habitantes, seguidas por la Comunidad Valenciana (195).

Por debajo de la media nacional se sitúan, además de Extremadura, territorios como Galicia, Navarra o Madrid, lo que evidencia un comportamiento desigual en función del territorio.

Otros procedimientos familiares

Más allá de las rupturas, el CGPJ señala un incremento en las demandas de modificación de medidas consensuadas, que crecieron un 4,2 % en España, mientras que las no consensuadas descendieron un 22,1 %.

En cuanto a los procedimientos sobre custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las demandas consensuadas aumentaron ligeramente (0,8 %), frente a una caída del 21,8 % en las no consensuadas.

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Estos datos reflejan, según el órgano judicial, una evolución hacia soluciones pactadas en los conflictos familiares, una tendencia que también se observa en Extremadura.