Sin noticias del tren a 300 kilómetros por hora en Extremadura

Hace justo un año Extremadura vio por primera vez trenes circulando a 300 kilómetros por hora. Renfe realizaba entonces los primeros viajes en pruebas en la línea de alta velocidad extremeña, electrificada entre Plasencia y Badajoz desde diciembre de 2023. Con ello se testaba el sistema de seguridad ERTMS, necesario para que los trenes puedan circular a su máxima velocidad.

Unas semanas después, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se convertía en pasajero de excepción de aquellas pruebas a bordo de un tren Serie 106 entre Plasencia y Badajoz a 303 kilómetros por hora. «Eso que era un sueño, empieza a cobrar visos de realidad», decía en aquel momento el mandatario en sus redes sociales. «Estamos probando el ERTMS con intención de poder solicitar la autorización de puesta en servicio a la Agencia de Seguridad Ferroviaria a finales de año y conectar así Badajoz con Madrid en 4 horas o incluso menos», aseguraba el pasado 14 de abril tras el recorrido.

Y unos meses después, se ponía fecha a ese sueño. El propio ministro detallaba el pasado noviembre en una sesión de control en el Congreso de los Diputados que entre abril y junio de 2026 entraría en servicio la circulación de los trenes a 300 kilómetros por hora por la futura línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. Sin embargo, a las puertas de abril todavía no hay una previsión concreta para que esa nueva velocidad, que permitiría recortar los tiempos de viaje con la capital de España entre 20 y 45 minutos, sea una realidad en la comunidad extremeña.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) señalan que «no hay noticias del tema» por el momento, mientras desde el Ministerio de Transporte, por su parte, no han respondido a la petición de este diario.

Adamuz, un siniestro trascendental

Lo cierto es que entre el último anuncio en el Congreso de los Diputados y la respuesta de Adif han pasado apenas cuatro meses pero también un hecho trascendental, que deja marcado al sector ferroviario español: el accidente de Adamuz (en Córdoba) que costó la vida a 46 personas el pasado mes de enero. Tras el siniestro en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla Adif redujo la velocidad, como ocurrió también en varias otras líneas ferroviarias del país, entre ellas el AVE Madrid-Barcelona que quedó limitado a 160 kilómetros por hora.

El ministro Puente durante el viaje en pruebas entre Badajoz y Plasencia en un tren Serie 106, el pasado abril de 2025. / Ministerio de Transportes

En Extremadura Adif no confirma que haya habido una reducción de velocidad tras el suceso de Córdoba y tampoco desvela si este suceso podría alterar los planes y retrasar la llegada de los trenes circulando a 300 kilómetros por hora en la comunidad, como se prometió para esta primavera. No obstante, esta nueva estación acaba de comenzar y todavía hay margen para que ese sueño del que hablaba Puente hace un año se convierta en realidad.

Y es que el aumento de la velocidad que posibilitaría la puesta en marcha definitiva del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario conocido por sus siglas en inglés ERTMS (European Rail Traffic Management System) permitiría que la región estuviera más cerca del ansiado AVE que nunca llega, al menos en el tramo que va de Talayuela a Badajoz, ya que permitiría duplicar la velocidad de circulación actual por Extremadura y mejorar la conectividad ferroviaria en la región. Para el trazado completo hasta Madrid habrá que esperar a 2030 y para la línea completa con Lisboa hasta el año 2034, según los últimos planes del gobierno luso, que va a dar prioridad la conexión de Lisboa-Oporto.

Según explicaba hace un año el ministerio, el ERTMS es un sistema de protección, mando y control de trenes que supervisa continuamente la velocidad del tren y gobierna su marcha por medio de la señalización en la cabina. El sistema es fruto de una iniciativa de la UE para avanzar hacia la interoperabilidad de las circulaciones ferroviarias entre los países de la Unión.

«Una prioridad»

A la espera de su despliegue oficial, desde que ocupó el principal sillón del Ministerio de Transporte, Puente ha asegurado que la alta velocidad extremeña es una prioridad el Gobierno central y mantiene que el trazado completo del AVE Madrid-Badajoz estará terminado en el año 2030. Pero el tiempo sigue corriendo y el conflicto principal del trazado, el paso de la línea de alta velocidad por la ciudad de Toledo, sigue encallado. Un año después de que finalizara el plazo para presentar alegaciones al estudio informativo de la nueva línea presentado por el ministerio, el trazado sigue paralizado y sin solución definitiva. El objetivo de Transporte, en todo caso, es que los tramos se vayan poniendo en marcha conforme se vayan construyendo. Y mientras, lo que sí está avanzando es la obra del tramo de 70 kilómetros Talayuela-Plasencia con el montaje de la vía y la electrificación, cuya finalización se prevé para 2027.