El 30% de los alumnos de Medicina de la UEx son de fuera de Extremadura

La sanidad española adolece un problema de falta de médicos que está afectando a todas las comunidades y generando una competencia entre ellas con políticas para incentivar o fidelizar a los profesionales. Pero ahora el debate se traslada más allá y se fija en las universidades, donde se forman los futuros médicos, y lo ha abierto Cataluña, preocupada también por el contexto de jubilaciones de los médicos del ‘baby boom’.

En esa comunidad, de media, el 40% de los matriculados en el grado de Medicina en sus distintos campus públicos proceden de otras regiones del país, poco más que el 30% registrado en la Universidad de Extremadura, y eso, aseguran desde el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña es un problema, porque tras sacarse la carrera la mayoría de esos estudiantes regresa a ejercer a su comunidad de origen. Por eso están promoviendo un cambio en el acceso a los estudios de Medicina que priorice a los alumnos catalanes en sus universidades.

De hecho, han puesto sobre la mesa una opción alternativa a la nota final de selectividad para clasificar a los estudiantes dentro del distrito único universitario que rige en toda España. Esa alternativa, creada por dos doctores en Matemáticas, se basa en una clasificación de los alumnos por percentiles dentro de cada comunidad antes de realizar la comparación entre alumnos a escala estatal por la nota bruta obtenida en la selectividad.

Una región de sobresalientes

Esta propuesta, que aseguran sería compatible con el distrito universitario único que rige en todo el Estado, nace tras comprobar que los alumnos catalanes presentan una proporción significativamente inferior de sobresalientes en sus notas de acceso a las estudios de grado en comparación con otras autonomías, como Extremadura, que ocupa la segunda posición del país en el porcentaje de sobresalientes obtenidos en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con un 19,6% de alumnos con notas altas frente al 7,1% de Cataluña.

De esta forma, con el sistema que se propone en la comunidad catalana los alumnos se ordenarían por nota en cada comunidad y se calcularía el percentil dividiendo la posición en la que ha quedado en el alumno en su comunidad entre el número total de alumnos de la lista y multiplicando el resultado por 100, según informa Helena López. Por ejemplo, si María, de la comunidad A, tiene una nota de 13,786 que le hace quedar en la posición 43 entre los 20.000 estudiantes presentados al examen en esa comunidad, su percentil sería 0,215. Por su parte, si Laura, de la comunidad B, con una nota de 13,823, ha quedado en la posición 17 de su comunidad, donde hay 5.000 estudiantes presentados, su percentil será de 0,34. En este caso, a pesar de que Laura obtuvo una nota ligeramente superior a la que obtuvo María, una vez comparadas cada una con los estudiantes de sus respectivas comunidades, María quedaría situada por delante de Laura en una clasificación por percentiles de todos los alumnos del conjunto de España.

Mientras la Consejería de Salud de Cataluña se ha abierto a estudiar este sistema planteado por los colegios de médicos de esta comunidad, en Extremadura no plantean esta situación como problemática, ya que ocurre de manera similar en todas las comunidades que ofrecen estudios de Medicina. Así, en la Universidad de Extremadura (UEx), este curso 2025-2026, el 30% de los estudiantes de nuevo ingreso en el grado del Medicina proceden de otras comunidades. En concreto, ocupan 42 de las 138 plazas que se ofertan en el primer curso en la única universidad que tiene la comunidad. Medicina es, además, el título con la nota de corte más elevada de la UEx (12,773 en este curso) y la que mayor demanda tiene cada año (con más de 3.800 inscritos como primera preferencia en julio de 2025, el 26% del total de las preinscripciones recibidas).

Extremadura está desde años en el punto de mira de comunidades como Castilla y León por las buenas notas de los alumnos extremeños en las últimas pruebas de selectividad (el 15% de los alumnos obtuvo un sobresaliente en 2024, el mayor porcentaje de España, según datos del Ministerio de Educación), lo que hace que ocupen buena parte de sus plazas en títulos muy demandados como Medicina en las universidades más próximas, como ocurre en Salamanca. En 2021, el 40% de los alumnos de nuevo ingreso de esta titulación en la universidad salmantina procedían de Extremadura y Andalucía.

«No es legal»

Por su parte, desde la Consejería de Educación, que tiene las competencias de Universidad en la comunidad, acostumbrada a esta queja constante de la comunidad vecina, achacan la situación al sistema de acceso actual a los grados universitarios, en el que la nota obtenida por un alumno en selectividad tiene validez para todo el territorio nacional y todas las universidades públicas españolas.

Así, desde la administración educativa aseguran que respetan la normativa estatal y recuerdan que «no es legal» admitir a un alumno con un 13 de la comunidad y no admitir al que tiene la misma nota de otras comunidad. Subrayan, asimismo, que lo que sucede en Extremadura se da de igual forma en todas las comunidades y que igual que ocupan plazas extremeñas alumnos de otras autonomías, los extremeños también las ocupan en otras universidades.

En este sentido, señalan que como «no hay ningún mecanismo para priorizar a un estudiante de la propia comunidad», desde la Junta de Extremadura trabajan de forma coordinada con la UEx para retener todo el talento joven extremeño posible. «Nuestro objetivo es tratar de incrementar el número de estudiantes extremeños que optan por formarse en nuestra región y, a su vez, retener a los egresados de nuestra universidad».