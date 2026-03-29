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La Hermandad del Gran Poder y la banda de Cáceres acompañan a Nuestro Padre Jesús en Almendralejo durante el Domingo de Ramos

La Semana Santa de Almendralejo inició su Domingo de Ramos con las procesiones de La Borriquita y Nuestro Padre Jesús, mostrando la fe y la participación de los vecinos en las calles

Procesión de La Borriquita desde San Roque en Domingo de Ramos

Procesión de La Borriquita desde San Roque en Domingo de Ramos / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Semana Santa de Almendralejo arrancó con fuerza este Domingo de Ramos, dejando dos estampas llenas de simbolismo, participación y emoción en las calles de la ciudad. La jornada comenzó con la tradicional procesión viviente de la Sagrada Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como La Borriquita, que volvió a convertir el barrio de San Roque en un escenario de fe y representación colectiva.

Decenas de niños ataviados como hebreos protagonizaron una de las imágenes más entrañables del día, acompañando a la Borriquita en un recorrido que, aunque se retrasó unos minutos en su salida desde la parroquia de San Roque, destacó por una mayor participación de familias y la implicación directa del párroco, que también formó parte del cortejo. La procesión recorrió enclaves emblemáticos como la Plaza de Espronceda, dejando a su paso una estampa viva y catequética que conecta especialmente con los más pequeños.

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La jornada continuó con otro de los momentos más esperados: la salida de la procesión de Nuestro Padre Jesús en la Sagrada Entrada Triunfal en Jerusalén, conocida como La Burrita, organizada por la Hermandad del Gran Poder. La apertura de las puertas de la parroquia de la Purificación y el paso de la imagen por el arco fue, un año más, uno de los instantes más sobrecogedores, seguido por centenares de fieles. Con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres, el cortejo recorrió las principales calles del centro bajo un ambiente casi veraniego que favoreció una gran presencia de público.

La Burrita desde la Purificación

La Burrita desde la Purificación / Rodrigo Morán

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