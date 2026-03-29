La repostería de Semana Santa
Ni pestiños ni torrijas, este es el dulce típico de la Semana Santa menos conocido en Extremadura
En Cuaresma, cuando la Iglesia prohíbe comer carne, la tradición extremeña llena las despensas de dulces como la canelilla, que aporta energía y simboliza una costumbre familiar
Cuando se habla de los postres más tradicionales de la Semana Santa, casi siempre aparecen en primer plano las torrijas, los pestiños o las rosquillas. Sin embargo, en Extremadura hay una elaboración menos popular fuera de la región, pero muy arraigada en el calendario festivo y familiar de muchos pueblos: la canelilla, también llamada candelilla.
Este dulce, especialmente famoso en localidades de La Siberia extremeña, no solo forma parte del recetario de Cuaresma, sino también de una costumbre muy singular: la de regalarlo a la novia antes de la boda como muestra de hospitalidad y celebración.
La repostería vinculada a la Cuaresma conserva en Extremadura un legado muy antiguo. Durante siglos, los días de abstinencia marcados por la tradición católica favorecieron la presencia de recetas energéticas y caseras en las cocinas familiares. De ese contexto nacieron o se consolidaron muchos de los dulces que aún hoy siguen preparándose en casas, hornos y obradores de la comunidad. Entre todos ellos, la canelilla ocupa un lugar especial.
En La Siberia es uno de los símbolos dulces más reconocibles de estas fechas. Su elaboración se asocia a celebraciones importantes y mantiene viva una costumbre heredada de generaciones anteriores: poco antes del enlace matrimonial, la madre del novio entrega una canelilla a la futura esposa para compartirla con familiares e invitados. Ese gesto, que todavía perdura en algunos municipios, convierte a este pastel en mucho más que una receta tradicional.
El papel de la miel
Se trata de una preparación muy vistosa, de fuerte carga festiva, que también recibe en algunos lugares los nombres de piñonate o muégano. La miel tiene un papel esencial en su sabor y en su identidad. Aunque muchas familias continúan haciéndola como antaño, con procedimientos caseros aprendidos en el entorno doméstico, tampoco faltan las manos expertas de reposteras a las que se encarga su preparación para ocasiones señaladas. De este modo, la canelilla sigue siendo una seña de identidad gastronómica y cultural en la comarca.
Junto a ella, otros dulces ocupan un lugar destacado en la mesa durante estos días. Uno de los más presentes son los pestiños, conocidos también como canelones en algunas localidades. Se encuentran entre las recetas más repetidas en Semana Santa y suelen servirse cubiertos de azúcar o bañados en miel. Su masa, elaborada con ingredientes sencillos y muy habituales en la despensa tradicional, se fríe hasta quedar crujiente por fuera y tierna por dentro. Son uno de esos bocados inseparables de las reuniones familiares y de las meriendas de estas fechas.
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