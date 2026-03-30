Casi 60.000 viviendas superan en Extremadura el siglo de antigüedad

El parque residencial español está envejecido. La ausencia de inversión durante las dos últimas décadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007 y el lento desarrollo de la rehabilitación de edificios de forma generalizada mantiene inmuebles antiguos y poco eficientes energéticamente que colocan al parque inmobiliario en un grave problema de calidad. Sobre esto hay consenso entre los especialistas y un nuevo informe del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, publicado este recientemente, refrenda estas afirmaciones.

Según los datos recogidos en un informe especial sobre rehabilitación elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en España se contabilizan casi dos millones de viviendas que superan el siglo de antigüedad. Suponen el 7% del total de las 26 millones de viviendas que existen en el país, con un reparto muy heterogéneo entre las comunidades.

De ese número, Extremadura concentra un total de 58.950 inmuebles que superan el siglo de vida, y casi la mitad de ellos constan hoy en día como la vivienda principal de sus ocupantes. Por sus propias características, no es en términos absolutos ni mucho menos la comunidad con más viviendas de este tipo (está en cabeza Cataluña con 330.000 inmuebles cuya construcción está fechada antes de 1920, seguida de Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía), pero en términos porcentuales Extremadura, con un 8,44% de su parque residencial total con más de un siglo de existencia, sí está por encima de buena parte de comunidades con un mayor volumen de casas viejas, como Cataluña (suponen el 8.43% de su parque total), Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid o País Vasco, entre otras.

La amenaza de la despoblación

De esta forma, según los datos de este informe se aprecia que el envejecimiento del parque inmobiliario afecta tanto a grandes áreas metropolitanas como a otras comunidades con un fuerte componente rural, pero preocupa especialmente en aquellas regiones como Extremadura donde la amenaza constante de la despoblación afecta de lleno al mercado inmobiliario y dificulta las opciones de rehabilitación. Y es que conocer el número de viviendas centenarias va más allá de una simple curiosidad estadística. El año de construcción y el estado de conservación de las viviendas condiciona de forma directa su habitabilidad, sus costes de mantenimiento, la eficiencia energética y la propia planificación urbanística.

Gráfico. / EL PERIODICO

Por periodos de construcción, el informe del ministerio detalla que el parque nacional cuenta con 1,4 millones de viviendas que fueron construidas entre 1900 y 1920 (representan el 5,2% del total) y, además, hay otras 508.637 que datan de antes de 1900 (el 1,9%). En total, el 49% de las viviendas de España han sido construidas antes de 1980 (a partir de lo que el ministerio vivienda envejecida), lo que técnicamente supone que tienen baja probabilidad de cumplir los criterios actuales que tienen que ver con la habitabilidad, como la eficiencia energética y otras prestaciones térmicas sin intervenciones.

En el caso de Extremadura, el 49,1% de su parque residencial se considera oficialmente envejecido (es anterior a 1980) y un 46,4% se construyó a partir de 1981 (hay casi un 5% que no se especifica en el informe porque no consta). El porcentaje de vivienda vieja es mayor en Aragón (53,7%), Asturias (54,3%), Castilla y León (52,2%), Cataluña (57,9%), Madrid (53,5%) y País Vasco (66,1%).

Reformas y ampliaciones

Más allá del envejecimiento del parque residencial, el informe del ministerio también recoge datos sobre las actuaciones en materia de rehabilitación que se han llevado a cabo en el país en los últimos años. Entre los indicadores que se manejan, se contabiliza que Extremadura registró 1.291 licencias de rehabilitación entre 2020 y 2023, lo que indica una actividad moderada en volumen respecto al resto de las comunidades pero sostenida e incluso al alza en esos años con 320 licencias en 2020, 286 en 2021, 332 en 2022 y 353 en 2023.

Aún así, aunque el mercado sea pequeño en la comunidad por sus propias idiosincrasia, el informe señala que la rehabilitación tiene un papel relevante, ya que Extremadura se sitúa por encima de la media nacional con un 13% de rehabilitación frene a la obra nueva, un porcentaje que supone el 10,1% a nivel nacional de media.

Por ultimo, otra fuente e información que utiliza el ministerio en su informe acerca de la rehabilitación residencial son las estadísticas sobre visados de dirección de obra facilitadas por los Colegios de Arquitectos Técnicos. En este caso, estos datos colocan a Extremadura entre las primeras comunidades del país con mayor proporción de intervenciones de reforma o de ampliación, con un 42,8%, muy por encima del 20,3% nacional. De todas formas, a nivel estatal, las estadísticas sobre visados confirman que la rehabilitación ha ganado peso frente a la obra nueva.