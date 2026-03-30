Chequeo a la educación extremeña con 20.000 alumnos de Primaria y ESO

Nuevo chequeo a la educación extremeña. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ya está preparando una nueva edición de las evaluaciones de diagnóstico que se realizan cada año en la comunidad para conocer el nivel de los estudiantes. Es una obligación que recogen tanto la legislación nacional como la autonómica y cuya finalidad principal es diagnóstica: «tienen como objetivo valorar las competencias adquiridas por el alumnado y se caracterizan por su función informativa, formativa y orientadora para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa», explica la administración educativa en la instrucción que regula este proceso ya publicada hace varias semanas. Los resultados también servirán para diseñar planes de mejora en los centros educativos.

Las pruebas, que no tienen efectos académicos para los alumnos, las harán en mayo unos 20.000 estudiantes: 9.142 (cifra provisional) de 4º dePrimaria pertenecientes a 454 colegios extremeños y 10.602 (dato provisional) de 2ª de ESO de Extremadura de 191 centros educativos, según los datos facilitados por la Consejería Educación a este diario. Son todos los alumnos matriculados en ambos cursos en la comunidad, ya que la muestra tiene carácter censal y no muestral, es decir, que la realiza todo el alumnado de esos cursos en los centros sostenidos con fondos públicos, aunque este año también se ha ofrecido la prueba a dos centros privados en el caso de 2º de ESO.

Distinta aplicación

Este curso se evaluarán únicamente las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Las pruebas de 2º de ESO se celebrarán los 19 y 20 de mayo de 2026, mientras que las de 4º de Primaria tendrán lugar los días 26 y 27 de mayo de 2026.

La aplicación será distinta según la etapa. En Primaria, las pruebas serán impresas y las aplicará preferentemente el profesorado tutor. En Secundaria, serán en formato digital y modalidad ‘online’, salvo la parte de expresión escrita, que seguirá siendo en papel. En ESO, además, el centro deberá designar profesorado aplicador que no forme parte del equipo docente del grupo evaluado. La instrucción también prohíbe expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial o cualquier otra asistencia tecnológica que pueda ayudar al alumnado durante la prueba.

La corrección también cambia según la etapa. En Primaria, la hará profesorado del centro que no dé clase al grupo examinado ni actúe como aplicador, mientras en la ESO, la corrección será en gran parte automática en la plataforma Moodle, salvo la expresión escrita, que evaluará profesorado especialista. En ambos casos, el proceso deberá completarse en un máximo de cinco días hábiles, y el personal corrector recibirá el reconocimiento de 15 horas de formación.

La instrucción de la Consejería de Educación también recoge un apartado amplio al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que se prevén pruebas adaptadas para quienes tengan adaptación curricular significativa o ajuste curricular significativo, además de otras medidas de acceso o ajustes organizativos. Además, se contemplan casos de incorporación tardía al sistema educativo con desconocimiento del castellano, situaciones que los centros deberán registrar en Rayuela antes del 25 de marzo.

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Serán en esta misma plataforma educativa en la que se volcarán las calificaciones y los informes pertinentes, que en ningún caso servirán para hacer ranking de centros o valoraciones individuales del alumnado. No obstante, las familias sí tendrán acceso a un informa individualizada, que será privado y confidencial, y los centros deberán analizar los datos obtenidos por sus alumnos en claustro y consejo escolar para incorporarlos a la memoria final y a la programación general anual. Además, los resultados se completarán con cuestionarios de contexto anónimos dirigidos a alumnado, familias, profesorado y equipos directivos, con el fin de calcular indicadores como el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC). Finalmente, la Secretaría General de Educación elaborará un informe general sobre el proceso y sus resultados en el primer trimestre de 2026/27.