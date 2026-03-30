Comienza la última recarga de la unidad I de Almaraz, pendiente de la decisión del Gobierno sobre su futuro

La Central Nuclear de Almaraz ha iniciado la 31ª recarga de combustible de su Unidad 1 en un momento decisivo para su continuidad, ya que esta parada podría convertirse en la última del reactor si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mantiene el calendario de cierre nuclear previsto en España. La instalación afronta así una operación estratégica mientras sigue a la espera de que el Miteco resuelva la solicitud para prolongar su actividad más allá de 2027 que es cuando actualmente tiene fijada su clausura.

Plantilla adicional

Con el arranque de esta recarga este sábado, la planta sumará cerca de 1.200 trabajadores adicionales a su plantilla habitual, la mayoría de ellos extremeños, para ejecutar miles de tareas vinculadas al mantenimiento, la mejora técnica y la actualización de los sistemas de la central. La empresa subraya que este refuerzo de personal supone también un importante impacto económico para la comarca en un periodo de intensa actividad industrial.

Instalaciones de la Central Nuclear de Almaraz. / CARLOS GIL

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo recuerda en una nota que el pasado 30 de octubre solicitó oficialmente al Miteco ampliar la autorización de explotación de los dos grupos de la central hasta junio de 2030, una petición que, según defiende la compañía, se apoya en que Almaraz cumple con todos los requisitos fijados en la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear y vigente hasta ese mismo año. La dirección sostiene que la planta se encuentra técnicamente preparada para seguir operando.

50 millones de inversión al año

En esa línea, la empresa asegura que cada año destina alrededor de 50 millones de euros a actuaciones de mejora, modernización y actualización tecnológica, unas inversiones que, según la compañía, sitúan a la central en condiciones de seguir funcionando incluso hasta los 80 años, como ya ocurre o se prevé en varias instalaciones nucleares de Estados Unidos. La central extremeña pone como ejemplo a North Anna, en Virginia, considerada gemela de Almaraz y ya autorizada para operar durante ocho décadas.

Central nuclear de North Anna, en el estado de Virginia (EEUU). / Jim Lo Scalzo (Efe)

Además del debate sobre su horizonte de vida útil, la recarga servirá para ejecutar más de 10.000 órdenes de trabajo y desarrollar 15 intervenciones de mejora tecnológica, entre las que destaca la revisión general y el reacuñado completo del estátor del alternador principal, una actuación que, según la empresa, garantizará la seguridad y fiabilidad del equipo durante al menos dos décadas más. Desde la propietaria se interpreta este esfuerzo como una prueba de su apuesta por mantener abierta la instalación.

Peso en el entorno

La nota difundida por la central también incide en el peso económico y laboral de Almaraz en su entorno, al señalar que la instalación genera en su zona de influencia unos 4.000 empleos directos e indirectos y mantiene un papel tractor para la actividad industrial y social del norte de Cáceres. Asimismo, recuerda que en 2025 volvió a situarse en la categoría más alta de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), un reconocimiento a sus estándares de funcionamiento.

Viabilidad económica

No obstante, la compañía advierte de que la continuidad de la central no depende solo de sus condiciones técnicas, sino también de una viabilidad económica que considera “seriamente comprometida” por una carga impositiva que, según denuncia, supera el 75% de sus costes variables. En este contexto, la empresa recuerda que la Unidad 2 tuvo que permanecer parada entre el 3 y el 17 de marzo de 2026 al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el operador del sistema.

Sobre esta situación, la propietaria sostiene que la elevada fiscalidad y el actual escenario de mercado pueden dejar fuera a las nucleares en momentos de alta generación, pese a que defiende que instalaciones como Almaraz son esenciales para asegurar el suministro, contener las emisiones de CO2 y ofrecer precios eléctricos más estables que otras fuentes como el gas. En su nota informativa, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo afirma que el actual contexto internacional refuerza esa idea y considera que el papel de la energía nuclear vuelve a cobrar relevancia en Europa.