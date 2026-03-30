Mercado inmobiliario
Comprar vivienda en Extremadura cuesta la mitad que en España y alcanza los 1.024 €/m²
El precio sube un 5,7% en 2025, por debajo de la media nacional, pero confirma la tendencia al alza en la región
El mercado residencial extremeño mantiene su principal rasgo diferencial, con el precio más bajo del país. A cierre de 2025, la vivienda se situó en 1.024 euros por metro cuadrado, lo que supone prácticamente la mitad de la media nacional, fijada en 2.085 euros.
Pese a esta distancia, el comportamiento de los precios en la región sigue la misma dirección que en el conjunto del país. El incremento anual del 5,7% refleja una tendencia alcista sostenida, aunque más moderada que la media española.
España, en máximos desde la burbuja
A nivel nacional, el precio medio de la vivienda subió un 7,4% interanual, hasta los 2.085 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde diciembre de 2007, según el Informe de Tendencias de Vivienda Nueva y Usada elaborado por Sociedad de Tasación.
Las mayores subidas se registran en mercados con mayor presión de demanda, como Madrid, que lidera el crecimiento (+8,8%) y alcanza los 3.422 €/m². Le siguen Baleares (2.994 €/m²) y Cataluña (2.872 €/m²).
Previsiones para 2026
El informe apunta a que los precios seguirán creciendo en 2026, aunque con cierta moderación. La previsión sitúa el incremento en torno al 7,2% interanual a mitad de año.
En paralelo, el volumen de compraventas se mantendría en niveles elevados, similares a los de 2025, sin grandes incrementos adicionales.
La presión de la demanda limita el mercado
El comportamiento del mercado estará condicionado por factores como los tipos de interés, la capacidad para ampliar la oferta de vivienda accesible y el contexto económico general.
Consuelo Villanueva, 'senior advisor' y directora de instituciones de Sociedad de Tasación, ha afirmado que "la actividad del mercado se mantiene en niveles elevados, pero comienza a evidenciar ciertas limitaciones".
Según ha explicado, esta situación se percibe especialmente en zonas con mayor presión de la demanda sobre la oferta, lo que impulsa los precios y dificulta el acceso a la vivienda, pudiendo afectar a la evolución del propio mercado.
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