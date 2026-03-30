Los médicos cacereños quieren que su hospital sea realmente universitario: piden práticas de Medicina obligatorias en la ciudad

El Colegio de Médicos de Cáceres lleva años reclamando una mayor presencia de universitarios en el complejo hospitalario de la ciudad. Según su presidente, Evelio Robles, la reclamación es que los estudiantes que cursan Medicina en la Universidad de Extremadura en el sexto curso, cuando se realizan prácticas, hagan rotaciones específicas de forma obligatoria en Cáceres: «no basado en la voluntariedad como hasta ahora, sino basado en un programa formativo reglado que incluya los hospitales de Cáceres».

Esto supondría, además, la habilitación de plazas de profesores asociados en el complejo cacereño y desde el colegio de médicos ya han enviado una propuesta formal al rector de la Universidad de Extremadura para que esta medida se convierta en realidad, algo que debe hacerse tras el acuerdo de una comisión mixta formada por la UEx y el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Una parte univesitaria "real y no ficticia"

Robles asegura que cuentan con el apoyo explícito de la Consejería de Salud. «Queremos que por fin el hospital universitario de Cáceres tenga esa parte universitaria real y no de forma ficticia», destaca Robles, que subraya, además, que actualmente se llega hasta el punto de que los estudiantes de Medicina de la UEx tienen problemas para recibir prácticas durante su último curso en la comunidad, como les ha asegurado incluso el propio Consejo de Estudiantes de la UEx.

Así, el presidente del colegio de médicos destaca que no es solo que Cáceres tiene dispositivos asistenciales que no se están utilizando por parte de la UEx, sino que además de esta forma la Facultad de Medicina sería de toda Extremadura.